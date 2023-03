Rehemaa: loodan, et mõned eestlased ikka veerandfinaalis stardivad

"Kõigepealt ootan toredat võistlust, aga sportliku poole pealt, et sportlased annaks enda maksimumi ja teeks hea tulemuse," sõnas Eesti koondise peatreener Aivar Rehemaa päev varem ERR-ile.

"Mis see on, see on individuaalne. Me ei saa täna sellest rääkida, et kolm meest ja viis naist saaks edasi. Aga sportlasi tuleb vaadata ühekaupa. Loodan, et saavad hakkama."

Kui palju eestlasi võiks siiski veerandfinaalidesse jõuda? "See on raske küsimus, kuna see on kõigil üsna uudne. Kui vaatame seda rada siin, siis me tegelikult ei ole maailma karika sarjas sellist rada kohanud," vastas Rehemaa.

"Ma arvan, et üllatusi võib tulla nii heas kui ka halvas mõttes. Aga loodame, et mõned sportlased meil ikkagi veerandfinaalis stardivad."

Eesti koondise esinumber on Marko Kilp, kes on jõudnud tänavu 30 sekka Ruka MK-etapil ja Planica MM-il, aga mõlemal juhul oli tegemist klassikatehnikasõiduga. Kas tegemist on tema hooaja tähtsuselt teise stardiga pärast MM-i?

"Ma päris nii võib-olla ei ütleks, et number kaks, aga nagu kevadel sai räägitud - kodune etapp on meile igati oluline," lausus Rehemaa. "Vahet ei ole, et see on hooaja lõpus. Valmistusime täie tõsidusega ja see on oluline."