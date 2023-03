Pärnu ja Viljandi jalgpallurid ühendasid jõud

Varasemalt oli Pärnu JK Vaprusel Meistriliiga ning Viljandi JK Tuleviku ja Suure-Jaani Unitedi ühendnaiskonnal Esiliiga koht. Läbirääkimised klubide vahel lõppesid kokkuleppega panna välja Vapruse ja Tuleviku ühendnaiskond Meistriliigas. See tähendab, et Esiliigas ei osale Tuleviku ja Suure-Jaani ühendnaiskond.

"Meil on väga hea meel, et tegime Viljandi Tulevikuga kokkuleppe ühendvõistkonnaga naiste Meistriliigas osalemiseks. Olukorras, kus meie enda võistkonna komplekteerimine osutus tavapärasest palju keerulisemaks, oli tegemist mõistliku lahendusega," märkis Vapruse juhatuse liige Karl Palatu.

"Oleme juba mitu aastat osalenud naiste Meistriliigas Tuleviku ja Suure-Jaani ühendnaiskonnaga. Nüüd paneme välja ühendnaiskonna koos Vaprusega. Nii et selles mõttes on see tuttav tee. Koostöö toimis varem Suure-Jaaniga hästi ja usun, et samamoodi läheb Vaprusega," rääkis Tuleviku tegevjuht Rain Tölpus.

Ühendnaiskond pannakse esialgu välja üheks hooajaks. Plaanis on pidada pooled kodumängud Pärnus ja pooled Viljandis. Ühendnaiskonda asuvad juhendama Karl Pajula, Sergei Vassiljev ja Ruslan Mironov ning naiskonna füsioterapeut on Leila Ilisson. Mõlemad klubid jätkavad tööd ka selle nimel, et tulevikus taas välja panna eraldi naiskonnad.