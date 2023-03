Naiste suusahüpetes sündis kõigi aegade pikim õhulend

Klinec tegi ajalugu juba laupäevasel treeningul, kui tema õhulend kandus 203 meetri kaugusele. Selle hüppega sai sloveenlannast teine naine, kes hüpanud vähemalt 200 meetrit, 2003. aastal sooritas austerlanna Daniela Iraschko 200-meetrise õhulennu.

Klineci rekord kaua ei püsinud, sest peagi hüppas sloveenlanna tulemuse üle norralanna Maren Lundby, kelle õhulend oli üheksa ja pool meetrit pikem. Ka Lundby ei saanud pikalt rekordit omada, sest treeningu pikima hüppe tegi hoopis kanadalanna Alexandra Loutitt, kellele läks kirja 222 meetrit.

Pühapäevasel põhivõistlusel keeras Klinec vunki juurde ning hüppas esimeses voorus 226 meetrit ja teises voorus 223,5 meetrit. Klinec teenis kahe rekordilise hüppe eest 414,7 punkti, mis andis talle kindla võidu. "Ma olen üliõnnelik, et sain hüpetega nii hästi hakkama. Ma tõesti nautisin seda. Vikersundis on vaja palju enesekindlust ja sa pead mäge tundma, et edukas olla. Lõppkokkuvõttes läks mul suurepäraselt," rääkis Klinec pärast võistlust. Ühtlasi krooniti sloveenlanna naiste arvestuses Raw Airi ehk Norra hüppetuuri võitjaks.

Meeste maailmarekord kuulub kolmekordsele maailmameistrile Stefan Kraftile, kes sooritas 253,5-meetrise õhulennu 2017. aastal samuti Vikersundis. Pühapäeval noppis Kraft Vikersundis esikoha 497,4 punktiga, austerlase esimese hüppe pikkuseks mõõdeti 246,5 meetrit ja teise hüppe pikkuseks 235,5 meetrit.

Raw Airi üldvõidu teenis norralane Halvor Egner Granerud, kes sai Krafti järel teise koha (489,8). Kuna Granerudi lähim konkurent Dawid Kubacki pidi isiklikel põhjustel Vikersundis toimunud võistluse vahele jätma, krooniti norralane ka MK-sarja üldvõitjaks.

Halvor Egner Granerud is the World Cup Overall winner 2022/23 He becomes the first Norwegian man to achieve two Crystal Globes!



Dawid Kubacki won't take part in today's competition due to personal reasons.#fisskijumping #skijumpingfamily #RawAir #RawAir2023 pic.twitter.com/vaSCfSWCpc