Selgus edetabelis kuus kohta langenud Kanepi järgmine vastane

Veebruari lõpus üle pika aja Eesti esireketiks saanud Kanepi langes värskes maailma edetabelis 57. positsioonile. Kanepi teeb sel nädalal kaasa Miamis toimuval kõrgeima kategooria turniiril, kus loosi tahtel on tema avaringi vastaseks itaallanna Camila Giorgiga (WTA 44.). Edu korral on eestlanna teise ringi vastaseks 14. paigutusega Viktoria Azarenka (WTA 16.).

Anett Kontaveit kukkus üheksa kohta ning asub nüüd 70. tabelireal. Langusest ei pääsenud ka Elena Malõgina (-4) ja Maileen Nuudi (-6), kes on vastavalt 371. ja 583. kohal.

Maailma esireketina jätkab poolatar Iga Swiatek. Talle järgnevad Arina Sabalenka, Jessica Pegula, Caroline Garcia (+1), Ons Jabeur (-1), Coco Gauff, Jelena Rõbakina (+3), Darja Kasatkina, Belinda Bencic ja Maria Sakkari (-3).

Meeste edetabelis kerkis 19-aastane Eesti esinumber Mark Lajal koha võrra ja paikneb nüüd 388. positsioonil. Kristjan Tamm on 648. ja Daniil Glinka (-13) 792. kohal.

Edetabeli tippu tõusis 19-aastane hispaanlane Carlos Alcaraz. Esikümnesse kuuluvad veel Novak Djokovic (-1), Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Daniil Medvedev (+1), Felix Auger-Aliassime (+4), Andrei Rubljov, Holger Rune, Hubert Hurkacz (+2) ja Taylor Fritz (-5).