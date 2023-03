Kolm punast kaarti aitasid Manchester Unitedi poolfinaali

Laupäeval peetud esimeses veerandfinaalis alistas Manchester City kodumurul esiliiga liidermeeskonna Burnley 6:0. Erling Haaland tegi järjekordse kübaratriki, Julian Alvarez sai kahel korral jala valgeks ning lõppseisu aitas vormistada Cole Palmer.

City kohtub poolfinaalis loosi tahtel esiliigasse kuuluva Sheffield Unitediga, kes pühapäeval seljatas kaheksa parema seas liigakaaslase Blackburn Roversi 3:2.

Teises poolfinaalis lähevad vastamisi Brighton & Hove Albion ja Manchester United. Brighton alistas tugevuselt neljandasse liigasse kuuluva Grimsby Towni 5:0, väravate eest hoolitsesid Evan Ferguson, Deniz Undav, Solly March ja Kaoru Mitoma.

Manchester United oli aga koduväljakul 3:1 parem Fulhamist. Külalised läksid 50. minutil Aleksandar Mitrovici tabamusest juhtima, ent 72. minutil hakkas londonlaste jaoks kõik allamäge minema.

Esmalt jäljendas Willian Luis Suarezst, kui ääreründaja tõrjus väravajoonel käega Jadon Sancho pealelöögi. Peakohtunik Chris Kavanagh esialgu penaltit ei määranud, kuid otsustas VAR-iga konsulteerida. Selle ajal hakkas Fulhami peatreener Marco Silva kohtunikuga vaidlema, mistõttu näitas Kavanagh Silvale punast kaarti. VAR-i monitori juurest naastes hakkas kohtunikuga sõimlema ja lõpuks agressiivselt tõuklema Fulhami väravaautor Mitrovic, mille peale näitas Kavanagh ründajale punast kaarti. Kolmanda punase kaardi andis Kavanagh Willianile käega mängu eest.

