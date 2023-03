Alcaraz lõpetas Medvedevi võiduseeria ja tõusis esireketiks

19-aastane hispaanlane võitis tund ja 12 minutit väldanud finaali 6:3, 6:2. Esimeses setis läks Alcaraz servimurde toel 3:0 juhtima ning eduseisu enam ei loovutanud. Teises setis oli värske esireket veelgi kindlam, haarates kahe murde toel 4:0 edu.

"Võit tähendab mulle väga palju. Hullumeelne on uuesti maailma esireketiks tõusta. Armastan seda turniiri, ma tõesti nautisin siin veedetud aega ja tundsin fännide tuge esimesest päevast alates," sõnas Alcaraz, kes ei kaotanud turniiri jooksul ühtegi setti.

Lisaks pani Alcaraz Medvedevi 19-mängulisele võiduseeriale punkti ning temast sai Rafael Nadali järel teine mängija, kes on teismelisena võitnud vähemalt kolm Mastersit ehk kõrgeima kategooria turniiri.

Naiste üksikmängu finaalis võidutses 10. paigutusega Jelena Rõbakina (WTA 7.), kes võttis teise paigutusega Arina Sabalenakalt (WTA 2.) Austraalia lahtiste finaali eest revanši. Rõbakina võidunumbriteks kujunesid veidi üle kahe tunni kestnud kohtumises 7:6 (11), 6:4. Sabalenka tegi avasetis kokku kümme topeltviga, neist kõige kaalukama tegi ta kiires lõppmängus 7:6 seisul setivõidule servides.

Rõbakina teenis hooaja esimese tiitli ja karjääri esimese kõrgeima kategooria turniiri tiitli. "Hämmastav tunne. Meil mõlemal oli esimeses setis võimalus võita, aga õnneks kaldus lõpp minu kasuks," ütles Rõbakina.

