Bayerni kaotus aitas Dortmundil ainuliidriks tõusta

Eelmised kolm liigamängu võitnud Bayern alustas ka pühapäeval hästi, kui Joshua Kimmich viis külalismeeskonna 22. minutil juhtima. Teine poolaeg kuulus aga Bayerile: argentiinlasest maailmameister Exequiel Palacios realiseeris penalti nii 55. kui 73. minutil ja tõi võõrustajatele 2:1 võidu.

Dortmundi Borussia läks laupäeval juba poolajaks Kölni vastu 4:1 ette ning võitis lõpuks 6:1, kaks väravat lõid Marco Reus ja Sebastien Haller, ühe tabamuse lisasid Donyell Malen ja Raphael Guerreiro.

Dortmundi võit ja Bayerni kaotus tähendavad, et 25 vooru järel on uueks tabeliliidriks 53 punkti kogunud Borussia. Eelmisel kümnel hooajal meistriks kroonitud Müncheni klubi kaotab neile ühe punktiga, kolmandal kohal oleval Berliini Unionil on 48 silma.