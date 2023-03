Eesti noored suusatajad panid end proovile MK-etapi rajal

Spordiklubi CFC president Hjalmar Konno on uhke, et üle pika aja on klubil võimalik noortesarjas korraldajana kaasa lüüa. "Väga vahva, et noored said end MK jaoks valminud rajal proovile panna ja omal nahal tunda, mis see endast kujutab," ütles Konno.

Konno leiab, et suusatamine ei kao kuskile. "Eks siin on olnud mõned kehvemad aastad, aga kui vaatame Tartu Maratoni starti, siis ei pea muretsema, seal on rahvast palju ja küll see võistlemise pool ka ühel hetkel järele tuleb," leidis ta.

Võru Suusaklubi treener Hille Saarepuu nautis suusapäeva suure põnevusega. "Nägin nii õnne kui ebaõnne, väga hästi läbitud kurve, kangestumisi tõusudel, ägedaid spurte ja seda kõike oli üliäge vaadata. Kes olid tugevad, need said rajaga hakkama. Hetkel ei meenugi mitte ühtegi võistlust, kus nii palju kukkumisi oleks olnud. Samas rada oli tänu plusskraadidele üsna pehme," ütles Saarepuu.

"Laulukaare eest vaadates tundus, et mis see ringike niiväga ära ei ole, aga kui vaatasid, kuidas suusatajatel selg sirgu läks, mis tähendas, et tõusunukk tuli vastu, siis lihastele pani see küll korraliku koormuse. Eesti radadest on ehk Mammaste suusarajad need, millega seda lauluväljaku rada võrrelda. Seal on ka väga teravad laskumised ja kurvid."

Hille lapselaps Toni Andree Saarepuu saavutas vanuseklassis M-18 sarja üldarvestuses kolmanda koha. Rajaga jäi ta väga rahule. "Videost jättis selle raja profiil esialgu ikka väga palju leebema mulje, aga üldkokkuvõttes on see väga hästi tehtud, kiitus MK-etapi korraldajatele."

21. märtsil MK-etapil debüüdi tegev Toni Andree Saarepuu on oma pikemaajalised sihid seadnud kõrgele, sportlane soovib üle teha oma isa Anti Saarepuu tulemused. "Ma tahan talle tõestada, et tippu on võimalik jõuda ja seal sõita, isegi ajal, mil Eesti suusatamine alles hakkab vaikselt madalseisust välja tulema."

Noorte suusasarja 2023 V etapi tulemused vanuseklasside lõikes:

N11

1. Loreen Shisell RÄNKEL (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)

2. Matilda NUUMA (Spordiklubi Serviti/Põlva Spordikool)

3. Kendra VARIKOV (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)

M11

1. Märten Mätas (Kagu Biathlon)

2. Mairon NIILUS (Kagu Biathlon)

3. Juss Pikkor (Karupesa Team)

N12

1. Maria LISOGOR (Ukraina)

2. Maria-Emilia LUIK (Suusaklubi "Jõulu")

3. Annegrete KUMM (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)

M12

1. Eerik VAHTRA (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)

2. Arto KALJUMÄE (Spordiklubi CFC)

3. Tormi PAJUSALU (Suusaklubi "Jõulu")

N13

1. Berit ALLIKSAAR (Sakala Suusaklubi/Viljandi Spordikool)

2. Mirell KUNINGAS (Alutaguse Suusaklubi)

3. Onga ROXANN (Spordiklubi CFC)

M13

1. Andrias RÄÄST (Alutaguse Suusaklubi)

2. Aaron REHEMAA (A.R Pro Ski Team)

3. Salmu SIMON (RR Suusaklubi)

N14

1. Anette AHU (Alutaguse Suusaklubi)

2. Jane BERGMAN (Viljandi Suusaklubi/Viljandi Spordikool)

3. Mirta RAJAS (Alutaguse Suusaklubi)

M14

1. Stefan KIVIL (Emajõe Suusaklubi)

2. Artur HALLIK (Tamsalu AO Suusaklubi/Tapa VSK)

3. Andreas Stefen KALMU (Nõmme Spordiklubi)

N16

1. Gerda KIVIL (Emajõe Suusaklubi)

2. Herta RAJAS (Alutaguse Suusaklubi)

3. Mirtel KALJUMÄE (Spordiklubi CFC)

M16

1. Joonas NURGAMAA (Alutaguse Suusaklubi)

2. Andero VIRKEBAU (Alutaguse Suusaklubi)

3. Igor SNITSARENKO (Spordiklubi CFC)

N18

1. Hedvig ALTMÄE (KF Suusaklubi/Rakvere Spordikool)

2. Getrin RAUDSEPP (RR Suusaklubi)

3. Maarja OLESK (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)

M18

1. Lars PIIRMANN (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)

2. Ralf KIVIL (Emajõe Suusaklubi)

3. Toni Andree SAAREPUU (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)

N20

1. Andra AAVIK (ES Põhjakotkas)

2. Anette PELTSER (Sakala Suusaklubi)

3. Kätlin KUKK (Emajõe Suusaklubi)

M20

1. Olle Ilmar JAAMA (Spordiklubi CFC)

2. Oleksandr LISOGOR (Ukraina)

3. Rico ROHI (RR Suusaklubi)

N23

1. Teiloora OJASTE (Karupesa Team)

2. Aveli UUSTALU (Alutaguse Suusaklubi)

3. Greete-Liisa TOOM (Sakala Suusaklubi)

M23

1. Karl Sebastian DREMLJUGA (Võru Suusaklubi)

2. Markus Rene EPNER (Nõmme Spordiklubi)

3. Hugo Johannes NURK (Emajõe Suusaklubi)

Hooaja koondarvestuses olid vanuseklasside võitjad:

N11 Kendra VARIKOV (Võru Suusaklubi/ Võru Spordikool)

M11 Märten MÄTAS (Kagu Biathlon)

N12 Maria Lisogor (Ukraina)

M12 Eerik VAHTRA (Võru Suusaklubi/ Võru Spordikool)

N13 Berit ALLIKSAAR (Sakala Suusaklubi)

M13 Andrias RÄÄST (Alutaguse Suusaklubi)

N14 Anett Liisa PARTS (Tamsalu AO Suusaklubi/TVSK)

M14 Stefan KIVIL (Emajõe Suusaklubi)

N16 Gerda KIVIL (Emajõe Suusaklubi)

M16 Dominik LOPUHHIN (Nõmme Spordiklubi)

N18 Hedvig ALTMÄE (KF Suusaklubi/RakvereSpordikool)

M18 Ralf KIVIL (Emajõe Suusaklubi)

N20 Andra AAVIK (Eesti Spordiselts Põhjakotkas)

M20 Oleksandr Lisogor (Ukraina)

N23 Greete-Liisa TOOM (Sakala Suusaklubi)

M23 Aleksander TAMM (Emajõe Suusaklubi)