Viimase sekundi värav päästis Hurricanesi kaotusest

Kodumeeskond Flyers oli kuni normaalaja viimase minutini võidus kinni, ent 0,3 sekundit enne lõpusireeni viskas Hurricanesi ründaja Martin Necas arvulisest ülekaalust viigivärava, mis viis mängu lisaajale. Lõppseisu ja ühtlasi enda kübaratriki vormistas soomlane Sebastian Aho 28 sekundit pärast lisaaja algust.

"Kogu viimase kolmandiku magasime. NHL-is ei saa midagi sellist lubada, nii et see mäng andis meile hea õppetunni. Aho suudab hetkega mängu kulgu muuta ja Necas kerkis otsustaval hetkel esile," rääkis Hurricanesi peatreener Rod Brind'Amour pärast mängu. Hurricanes jätkab idakonverentsis 98 punktiga teisel kohal, Flyers on 62 punktiga 14. positsioonil.

New York Rangers alistas viie erineva mängija väravatest Pittsburgh Penguinsi 6:0 (2:0, 4:0, 0:0). Kaks tabamust sai kirja Artemi Panarin ning ühe väravaga piirdusid Mika Zibanejad, Vladimir Tarassenko, Chris Kreider ja Jacob Trouba.

Rangers teenis kolmanda järjestikuse võidu, Penguins aga kolmanda järjestikuse kaotuse. Idakonverentsi pingereas asub Rangers 90 punktiga viiendal kohal, Penguins on 78 punktiga kaheksas.

Tulemused:

Detroit Red Wings - Colorado Avalanche 1:5

Minnesota Wild - Boston Bruins 2:5

Nashville Predators - Winnipeg Jets 2:3 (la.)

Seattle Kraken - Edmonton Oilers 4:6

Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes 4:5 (la.)

Florida Panthers - New Jersey Devils 4:2

Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 5:3

Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs (kv.)

New York Rangers - Pittsburgh Penguins 6:0

Los Angeles Kings - Vancouver Canucks 2:3 (kv.)

Calgary Flames - Dallas Stars 5:6 (la.)

Arizona Coyotes - Chicago Blackhawks 4:2

San Jose Sharks - New York Islanders 1:4