Oma vanuseklassis võidutsenud Jeret lunastas Ironmanil pääsme MM-ile

Jeret ujus 1,9 kilomeetrit ajaga 30.08, sõitis seejärel 90 km rattaga ajaga 2:20.11 ning jooksis poolmaratoni ajaga 1:20.25. Koguaeg 4:17.30 andis Jeretile amatöörsportlaste seas viienda koha ning oma vanuseklassis kindla võidu.

"Sportlikus plaanis täitsa hea päev. Usun, et tegin oma ära," ütles Jeret võistluse järel. "Jalad olid all olemas, söögi-jooginälga ei jäänud ning üleliia suuri vigu ei olnud. Küll aga oli minu kiirus avavees selline, millega ma ei saa üleliia rahul olla."

PRO klassi meeste seas 26. koha teeninud Kevin Vabaorg ujus ajaga 24.11, sõitis ratast ajaga 2:23.53 ning jooksis poolmaratoni ajaga 1:24.41, mis teeb koguajaks 4:18.09. "Sellistes tingimustes võistlemine oli minu jaoks esmakordne ja keeruline oli midagi ette näha või teada. Pean silmas eelkõige ühest kindlast suunast puhuvat tuult. Start sujus hästi ja sain üsna kiiresti vabasse vette ujuma ehk keegi ei seganud ja sain oma tempoga vahetusalasse ujuda. Mulle meeldis ja aeg näitas ka, et liikusin hea kiirusega," rääkis Vabaorg.

"Rattadistants oli katsumusi täis – vastutuul, pikad lauged tõusud ja ulmelised kiirused pärituulega. Sõitsin enda sõitu ja tulin arvestatava ajaga teise vahetusalasse. Jooksu algus oli paljulubav ja liikusin graafikus, kuid teises pooles oli mul vedelikupuudus ja kõhukrambid, mistõttu tempo langes. Märk on maas, õppetunnid käes, vead üles kirjutatud ja nüüd on aeg teiste eesmärkide suunas liikuda. Kuna hooaeg on pikk, siis ei ole mõtet peale esimest starti kohe järeldusi teha."

PRO klassi meeste seas võidutses sakslane Justus Nieschlag ajaga 3:54.57. PRO klassi naiste hulgas oli parim aga sakslanna Anne Haug ajaga 4:16.47. Kolmanda eestlasena Lanzarotel rajal olnud Veikko Nurm (M45–49) sai ajaga 6:23.37 oma vanuseklassis 70. koha