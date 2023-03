TÄNA OTSE | Harju Laagri ja Nõmme Kalju tahavad võiduarvet avada

Harju Laagri on kolmest seni mängitud kohtumisest viigistanud ühe ja kaotanud kaks. Avavoorus jäädi alla Tallinna FC Florale 0:4 ning kolmandas voorus kaotati Tallinna Kalevile 0:2. Kahe kaotuse vahele mahtus 1:1 viik FC Kuressaarega. "Pühapäevane mäng tuleb taas väga raske nagu eelmised mängud ja loodame, et meie kogukond koos Laagri ultratega annab meile taas lisaenergiat, et hästi esineda," rääkis Laagri peatreener Victor Manuel Gomes Da Silva jalgpall.ee.-le.

Nõmme Kalju alustas hooaega 0:0 viigiga Tallinna Kalevi vastu ning järgmises mängus lepiti Pärnu Vaprusega 1:1 viiki. "Harju vastu peame tegema selgelt parema esituse, kui esimeses kahes voorus, sest eesmärk on kolm punkti tabelisse lisada," tõdes Kalju loots Kaido Koppel.

Mängu peakohtunik on Andrei Karhu, abikohtunikud on Maikel Mikson ja Thor Vaas ning neljas kohtunik on Paul Kask. Videokohtunikuna on ametis Joonas Jaanovits, abivideokohtunik on Aron Härsing.