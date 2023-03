TÄNA OTSE | Kas Bö paneb hooajale võiduka punkti?

Meeste ühisstardis on suursoosikuks otseloomulikult MK-sarja üldvõitja Johannes Thingnes Bö, kes stardib täna numbri all 1. Esikohaheitlusesse sekkuvad kindlasti Bö koondisekaaslased Sturla Holm Lägreid (nr 2) ja Vetle Sjaastad Christiansen (nr 3), seejuures edestab Christiansen ühisstardi punktiarvestuses Böd 60 punktiga. Lisaks Böle ja Christiansenile on ühisstardis võidurõõmu maitsnud ka Johannes Dale (nr 6), kes pani oma paremuse maksma eelmise aasta lõpus Le Grand Bornandis.

Norralaste ülemvõimu võivad lõhkuda rootslased Sebastian Samuelsson (nr 14) ja Martin Ponsiluoma (nr 5). Samuelsson on ühisstardi valitsev maailmameister ja Ponsiluoma ühisstardi MM-hõbe. Eestlasi starti ei tule, küll aga saab kaasa elada lõunanaabri Andrejs Rastorgujevsi etteastele.