Denis Grabe: MM-i viies koht jäi natukene kripeldama

Eesti esinumber tuli Tallinnas peetud kodusele meistriliiga etapile Ameerika Ühendriikides toimunud turneelt. Ookeani tagustest jõuproovidest tähtsaim oli Las Vegases peetud 10-palli MM, kus Grabe saavutas 128 mängija konkurentsis viienda koha.

"Arvan, et suhteliselt maksimumi lähedane tulemus. Natukene jäi medalist puudu, et see küll natukene kripeldab, aga üldiselt neli võitu ja üks kaotus ja võitsin seal maailma parimaid. Olen rahul," ütles Grabe.

MM-i veerandfinaalis, kui selja taga oli juba kaheksatunnine võistluspäev, jäi Grabe alla varasemale maailmameistrile Moskvast pärit Venemaa sportlasele Fedor Gorstile, kes mängis MM-il neutraalse sportlasena.

"Eks ta natukene kurb ole, et situatsioon selline maailmas praegu on. Ma loodan ka, et ta lõpeb varsti ära. Sellised on reeglid, tuleb mängida. Ega need mängijad ju otseselt milleski süüdi ei ole, nemad on kindlasti ka sõja vastu ja ei poolda seda. Keeruline olukord," märkis Grabe.

Viienda kohaga kordas Grabe oma karjääri parimat tulemust maailmameistrivõistlustel. Kuhjaga EM-pronkse võitnud Grabe usub, et kui vaimu ja füüsisega veel kõvemat tööd teha, siis jõuab ta lõpuks ka MM-il medalivõiduni. "Tuleb tööd ja vaeva edasi näha. Kui ma nii kaugele pidevalt jõuan, siis see näitab, et olen väga hea mängija ja võimeline kõikidele vastu saama. Tuleb lihtsalt rohkem uskuda endasse ja ma arvan, et see medal varsti tuleb."