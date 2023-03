Jäähoki Eesti meistrivõistlustel selgus esimene finalist

Kui eelmisel nädalavahetusel sai Narva PSK kahes esimeses poolfinaalmängus Riias kaks suureskoorilist kaotust, siis laupäeval hakati põhiturniiri võitnud Kurbadsile korralikult vastu. Läti meeskond jäi ka Narvas peale, aga vaid 4:2. Kuivõrd põhiturniiril kaotas Narva kõik neli mängu Kurbadsile väravatevahega koguni 4:34, siis võib laupäevase napi allajäämise positiivseks liigitada.

"Täna oli hea mäng, aga teisel kolmandikul lasime endale kolm väravat lüüa ja pärast seda meie mäng suri," tõdes narvalaste ründaja Max Välja. Narva meeskonna väravate autorid olid Aleksandr Titov ja Kirill Ilin. Mängu parimateks nimetati kummagi klubi väravavahid: Narva poolelt Daniil Seppenen ja külalistel Uldis Calpa. Narva klubi tuli viimati Eesti meistriks kuus aastat tagasi. Piirilinnas tehakse tööd selle nimel, et olla järgmisel hooajal edukam.

"Pääsesime poolfinaali ehk play-off'i. Eelmise hooajaga võrreldes on see hea tulemus. Meie noored mängijad kasvavad ning loodame, et järgmisel hooajal teeme veel paremini," ütles Narva PSK juht Leonid Gulov. "Treenida on vaja rohkem järgmiseks hooajaks. Treenida ja ehk võidame siis midagi," lisas Välja.

Poolfinaalseeria mängudega 3-0 võitnud Kurbads kohtub finaalseerias HC Pantri ja Tartu Välk 494 paari võitjaga. Laupäeval alistas Panter poolfinaalseeria kolmandas mängus Välgu 5:3 ning asus seeriat 2-1 juhtima.

Ülimalt haarava kohtumise teise kolmandiku alguses juhtisid tartlaste Oleksii Voitsekhivskyi ja Vassili Titarenko väravatest 2:0, kuid seejärel seadsid Vladislav Anufryrenka ja Andrei Rozniko tasakaalu jalule. Kolmanda kolmandiku alguses viis Rozinko Pantrid 3:2 juhtima, ent Välgu meeskonda naasnud Fedor Gusynini tabamus tõi taas viigi majja. Mängu lõpuminutitel jõudsid sihile Saveli Novikov ja Ilja Babrushev ning tagasid pealinna klubile 5:3 võidu.

Poolfinaalseeria neljas mäng toimub pühapäeval kell 16:35 Astri Arenal. HC Panteri võiduga jõuaks seeria lõpule, tiitlikaitsjate paremuse korral saabub lõpplahendus laupäeval, 25. märtsil kell 18:10 Haabersti jäähallis.