Käsipalli Balti liigas alustati veerandfinaalidega

Ühes paaris kohtusid Tapal kaks Eesti klubi N.R Energy ja Viljandi HC ning teises eestlaste osalusel toimunud kohtumises läks Mistra Leedus vastamisi VHC Sviesaga. Lisaks võitlesid leedukate HC Dragunas ja lätlaste ZRHK Tenax Dobele.

Tapal nägime kahte eriilmelist poolaega

Tapa lärmaka kodupubliku ees alustasid mängu paremini külalised, kes suutsid Aleksander Pertelsoni väravate toel 5:1 ja 12:4 ette minna. Esimese poolaja lõpuks suutsid võõrustajad siiski natukene kosuda ja enne garderoobi minnes vähendas Kaspar Lees vahe viieväravaliseks. "Jäime kohe algusest laviini alla. Viljandi mehed panid kõik ära ja meie ei suutnud nende postide vahel seisnud Rasmus Otsa kuidagi üle mängida. Vaheajal rääkisime siiski, et kõik on võimalik ja üritame omad asjad ära teha," rääkis Lees esimese poolaja kohta.

Teise poolaja algus mängu suurt muuudatust ei toonud ning sarnase vahega jätkati 41. minutini, kui Hendrik Koksi väravast Viljandi taas 20:15 juhtima asus. Siis aga teenis Ott Varik kaheminutilise karistuse ning selle ajal viskas Tapa neli vastuseta väravat lõuna-eestlaste tühjaks jäänud väravasse ning tablool seisid äkki viiginumbrid 20:20. Edasi jätkati punkt-punktis võitlust. Variku efektne vintviskega lahendatud karistusvise tegi seisuks 25:25. Viimased hetked kuulusid siiski Tapale ja Kaspar Leesile. Nii nagu mees on lugematuid kordi oma karjääris teinud, võttis ta ka seekord lõpu oma peale ning viskas viimase minuti sees kaks väravat ja andis oma meeskonnale korduskohtumiseks kaheväravalise 28:26 edu.

Tapa poolelt viskas Lees kuus ja Rail Ageni viis väravat. Viljandi eest vastasid Varik, Hendrik Koks ja Pertelson kuue tabamusega. "Saime teisel poolajal august välja, suutsime olukorrad paremini realiseerida ning oma kaitse ja poolkiired tööle. Tunnistame loomulikult endale, et tegemist oli tehniliselt ainult esimese poolajaga kahe mängulisest seeriast, kuid oleme õnnelikud, et suutsime mängu enda kasuks pöörata ning järgmine nädal läheb Viljandis tõeliselt tuliseks andmiseks," jätkas Lees.

"Ei tea, kas mõned mehed arvasid ühel hetkel, et mäng oli juba tehtud. Olime küll enne kohtumist rääkinud, et me ei tohi lasta Tapal tuhhi sisse saada, kuid meie omad lollused rünnakul ja kaitses lasid nad matši tagasi sisse. Võib öelda, et teisel poolajal tuli meil kaka püksi ning peame nüüd koduseinte vahel tõestama, milleks me suutelised olema. Vastased olid tublid ja tegid seda, mida oskasid," lõpetas Viljandi HC resultatiivseim mängija Ott Varik.

Mistra olukord on korduskohtumise eel väga keeruline

Mäng algas veerandfinaalidele kohaselt trummide ja pasunate saatel väga pingeliselt ning võistkonnad tegid ohtralt tehnilisi vigu. Võõrustajad kasutasid olukorda siiski paremini ära ning Serhii Orlovskyi avas Mistra kasuks skoori alles kaheksandal minutil, kui tablool oli juba seis 1:4. Sviesa kontrollis mängukäiku ning 23. minutil tegi Valdas Drabavicius efektsest "Kempa" viskest seisuks 13:6. Poolaja lõpetas leedulaste poolt juba viies seitsme meetri vise, mille realiseerinud Skirmantas Pleta tõi tabloole numbrid 18:11.

Sviesa väravavaht jätkas ilusate tõrjetega ning Mistra kaitse ei suutnud ka teise poolaja alguses vastaste rünnakut pidurdada. Perioodi keskpaigas tegi Vladyslav Naumenko eestlaste poolt vaadatuna seisuks 17:28. Mäng püsis täielikult võõrustajate kontrolli alla ning kuigi Rauno Aus viskas kohtumise kaks viimast väravat, võtab Leedu tiim korduskohtumisele kaasa 36:25 edu. Eestlaste resultatiivseim oli Aus viie väravaga. Leedukate poolelt vastas Pleta sama arvu tabamustega.

Veerandfinaalide kolmandas kohtumises läksid Leedus vastamisi HC Dragunas ja ZRHK Tenax Dobele. Võõrustajad võitsid avapoolaja 12:8 ning suutsid seda edu lõpuni hoida ning võtsid korduskohtumiseks kaasa 24:21 edu. Pühapäeval peetakse viimane esimese ringi kohtumine, kui valitsev Eesti meister Põlva Serviti sõidab Leetu külla Granitas-Karysele.

Balti liiga veerandfinaalid:

SK Tapa/N.R Energy - Viljandi HC 28:26 (korduskohtumine Viljandis 25.03 kell 14:00)

VHC Sviesa - Mistra 36:25 (korduskohtumine Arukülas 25.03 kell 17.00)

HC Dragunas - ZRHK Tenax Dobele 24:21 (korduskohtumine Lätis 25.03 kell 16:00)

Granitas-Karys - Põlva Serviti (Leedus 19.03 kell 14:00 ning korduskohtumine Põlvas 25.03 kell 15:30)