Van der Poel kordas 62 aastat hiljem vanaisa võitu

28-aastane hollandlane läbis 294-kilomeetrise distantsi ajaga 6:25.23, edestades kodupubliku ees teise koha saavutanud Filippo Gannat (INEOS Grenadiers) 15 sekundiga. Ühtlasi kordas van der Poel oma vanaisa Raymond Poulidori saavutust, kes võitis kuulsa ühepäevasõidu 1961. aastal.

"Ma arvan, et kõik teadsid, et see oli võistlus, mida ma tõesti tahtsin võita. Olen nii õnnelik, et sellega hakkama sain. See on kindlasti üks võistlus, mis jääb kauaks meelde," ütles van der Poel finišis.

Kolmanda koha pälvis belglane Wout van Aert (Jumbo-Visma; +0.15), neljandaks tuli eelmisel nädalal Pariis-Nice'i mitmepäevasõidu võitnud Tadej Pogacar (UAE Team Emirates; +0.15) ja viienda koha sai võitja tiimikaaslane Sören Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck; +0.26). Eestlasi stardis ei olnud.

Mathieu van der Poel has the and the on the Poggio



He follows in the footsteps of his grandfather Raymond Poulidor by winning the historic Milano-San Remo.



Filippo Ganna & Wout van Aert join him on the podium of the first monument of the season. pic.twitter.com/l3Fd9HKscz