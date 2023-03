Rõbakina ei jätnud Swiatekile ka Indian Wellsis sõnaõigust

Rõbakina võitis avaseti 36 minutiga, sooritades kaheksa äralööki seitsme lihtvea vastu. Swiatek suutis samas teha neli äralööki ja patustas kaheksa lihtveaga. Teises setis haaras Rõbakina juba 20 minutiga 4:0 edu ning kuigi poolatar suutis seejärel esimest korda Rõbakina servi murda, sellest enamaks ta võimeline polnud.

Rõbakina alistas maailma esireketi kahes setis ka tänavuste Austraalia lahtiste neljandas ringis, temast sai viimase nelja aasta jooksul esimene naine, kes on parasjagu WTA edetabelis esikohal olevat mängijat võitnud ühel hooajal mitu korda.

"Iga on väga raske vastane, aga kui mängin nii ja kõik löögid kukuvad sisse... täna mängisin mõnes olukorras oma kõrgeimal võimalikul tasemel. Mõnel hetkel tunned: "okei, nii mängides suudaksin võita kõiki". See on eesmärk, aga muidugi ei tunne sa end igas mängus suurepäraselt ja ei mängi perfektsena. Tänane esitus oli minu poolt väga hea," sõnas Moskvas sündinud, kuid Kasahstani esindav Rõbakina.

Pühapäevases finaalis kohtub Rõbakina taas maailma teise reketi Arina Sabalenkaga, kes oli poolfinaalis kreeklannast Maria Sakkarist üle 6:2, 6:3 ning tal on võimalus Austraalia lahtiste finaali eest revanš võtta: seal jäi valgevenelanna peale 4:6, 6:3, 6:4. Sabalenka on võitnud kõik neli naiste omvahelist mängu, mis on aga kõik läinud kolme setti.

"Ma arvan, et võtmekohaks saab olema tähtsatel hetkedel paremini mängimine. Pean oma servi hoidma. Sellest ei tule kerge matš, aga pean just võtmekohtades paremat tennist näitama. Loodetavasti pöörab see nüüd skoori teistpidi," rääkis Rõbakina.