Naiste meistrivõistlustel saatis edu Mistrat ja Mellat

Meistriliiga liidripositsiooni nautiv Mistra ning punktideta olev SK Tapa alustasid kohtumist pingeliselt ja 8. minutil tõi külaliste poolelt Camilla Ševtsova värav tabloole numbrid 4:4. Edasi kulges esimene poolaeg väikeste Ameerika mägedena, kui esmalt tegid Tapa naised 3:0 vahespurdi, kuid Arukülal oli sellele kohe vastus olemas. Vaheaja sireeni kõlades tegi tänagi resultatiivselt tegutsenud Maarja Treiman võõrustajate kasuks seisuks 15:12.

Teise poolaja alguses Aruküla naised kasvatasid oma edu veelgi ning 40. minutiks oli tablool juba seis 20:14. Sarnast vahet hoiti Treimani ning Karmen Vaiksaare väravate toel kuni viimaste minutiteni. Siis aga lasti jalg natukene liiga vara sirgeks ja viimased väravad sai visata SK Tapa Marjette Maie Müntser, kes tegi ühtlasi ka lõppseisuks 32:29. Müntser ja Treiman olid ka mõlema tiimi resultatiivseimad, visates kümme väravat.

"Millegipärast kipume pidevalt Tapa väravavahiga raskustes olema ning ka seekord viskasime ta korralikult soojaks. Kokkumäng ja selle tõttu võistkondlikud liikumised olid täna samuti roostes. Õnneks lahendasime ilusti kiirrünnakuid ning selle pealt saime vahe piisavalt suureks, et treener sai lasta ka A-klassi tüdrukutel kokkumängu harjutada. See muidugi kahandas natukene meie edu," kommenteeris Mistra resultatiivseimaks olnud Maarja Treiman.

Enne mängu meistriliigas võrdsetel punktidel teist kohta jaganud HC Tabasalu ja Reval-Sport alustasid võrdselt, kui 13. minutil tõi Jekaterina Rekandi tabamus tabloole numbrid 5:5. Kordamööda skoorides jätkati esimese poolaja lõpuni. Mella poolelt oli rünnakul taas heas hoos Anastasija Bušina ning Tabasalu poolelt viskas väravaid Kerli Jõks. Vaheaja vile kõlades said külalised siiski viieväravalise edu.

Teise poolaja alguses kasvatas Mella pisut edu ning Marianna Kireeva viis nad 42. minutil 24:16 ette. Tabasalu enam vastastele ohtlikuks ei saanud ning mängu lõppskooriks tegi Bušina 32:23 Reval-Spordi kasuks. Mella poolt oli resultatiivseim Bušina kümne tabamusega, Tabasalu eest viskas Kerli Jõks kaheksa väravat.

"Tundsin, et tänase mängu esimestel minutitel oli kogu tiimil kuidagi pinge peal. Kuigi eksisime nii kaitses kui rünnakul, suutsime end siiski kokku võtta ning end maha rahustada. Täna oli meie eeliseks väravavaht Valeria Sohhina, kes meie võitu suure panuse andis," lõpetas Mella mängija Inga Bušina.