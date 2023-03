Kilp meenutas esimest kodust MK-etappi: selle pealt tuhisesin paar aastat

Kui varem on Eestis murdmaasuusatamise MK-etappe sõidetud talvepealinnas Otepääl ning seda viimati 2019. aastal, siis tänavu toimub MK-sarja eelviimane etapp, vabatehnikas peetav linnasprint Tallinna lauluväljakul. 750-meetrise kunstlumeraja ehitusega alustati kolmapäeva õhtul ning juba teisipäeval on sellel võistlemas suusamaailma absoluutne eliit.

"Alustame sellest, mis see ajalooliselt Eesti jaoks tähendab: see on lauluväljak, rohkem pole vaja midagi öelda. Teine asi on, kui kompaktne kogu Tallinna MK-etapp sportlaste jaoks on. Meil on lennujaam kümne minuti kaugusel, hotell kaheksa minuti kaugusel," rääkis ERR-ile suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll. "Kogu võistluskeskus on ühes majas sees sportlaste jaoks. Sellist asja ei ole ka mina sportlasena sisuliselt kunagi kogenud. Rajaprofiil: tõus justkui tundub kerge, aga tegelikult sellel teisel ringil saab olema tõeline maasikas tõusu peal näha, kuidas sportlaste nägu on krussis ja nad võitlevad seal iga meetri pärast."

Korraldajamaana saab Eesti starti lubada 24 sportlast ning nii saavad ennast tippseltskonnas proovile panna ka noored tulevikutegijad. MK-sarja debütante on koondises kokku 15. Seevastu kõige kogenumal Eesti koondislasel, hiljuti MM-il klassikasprindis 25. tulnud Marko Kilbil seisab ees juba viies kodune MK-etapp. Esimest korda sõitis 29-aastane suusasprinter kodupubliku ees sarjas kaasa 11 aastat tagasi.

"Kui ma õigesti mäletan, siis Dario Cologna seal võidutses. Tema on lõpetanud, mina veel jätkan," sõnas Kilp. "Aga ei, see emotsioon oli hea ja selle pealt sai ikka paar aastat kõvasti tuhisetud. Juunioridel oli siis võimalus käia välismaal ja see andis eriliselt hea emotsiooni. Kindlasti see annab juurde küll."

"Publiku jaoks on oluline, et korraldustiim teeb väga head tööd, meie oleme valmis, sportlased on tulemas ja laulukaar ootab publikut. Teeme kõva kisa ja kära ja naudime päeva," lisas Koll.

Tallinna MK-etappi kannab teisipäeval algusega kell 16.45 üle ka ETV2.