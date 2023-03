Eesti käsipalliklubid võitlevad kohtade eest Balti liiga finaalturniiril

Sel nädalal alustatakse meeste käsipalli Balti liigas veerandfinaalidega, kus kahe mängu kokkuvõttes selgitatakse välja neli paremat, kes pääsevad finaalturniirile. Eesti klubidest on võistlustulle jäänud Põlva Serviti, kes läheb vastamisi Leedu klubi Granitas-Karysega ja Mistra, kes mängib samast riigist pärit VHC Sviesaga. Lisaks kohtuvad ühes paaris omavahel Viljandi HC ning SK Tapa/N.R Energy.

B-alagrupi võitnud Serviti võitleb veerandfinaalis A-alagrupis neljandaks tulnud Leedu klubi Granitasega. Kui põlvakad hoiavad Eesti meistriliigas kindlat liidripositsiooni, siis nende vastased on oma riigi samas sarjas neljandal kohal. Viimases omavahelises matšis aasta aega tagasi alistas Serviti Granitase 30:19 ning viimases kümnes mängus on vaid kaks korda leedukate paremust tunnistatud.

Põlva mehed valmistusid Balti liiga nädalavahetuseks meistriliiga kohtumises SK Tapa vastu. "Eks meie mõtted on juba Balti liiga peal ning oleme oma koosseisu enamvähem platsile tagasi saanud," ütles Serviti treener Kalmer Musting juba enne kolmapäevast mängu.

Viljandi HC ja SK Tapa on sel hooajal kohtunud ametlikes mängudes juba neljal korral ning kui esimeses Eesti meistriliiga matšis jäid peale lääne-virulased, siis järgmised kolm kohtumist on lõppenud lõuna-eestlaste paremusega. Võitlused on siiski olnud pingelised ja puhaste paberitega A-alagrupi läbinud viljandlasi kindlasti midagi lihtsat ees ootamas ei ole.

Sarnaselt Servitile kasutas ka Viljandi peatreener Marko Koks selle nädala meistriliiga kohtumist peaproovina Balti liiga kohtumiste jaoks. "Päeva lõpuks olid meil mõtted juba Balti liiga veerandfinaalidel. Hooaeg on veel pikk ees ja tähtsaimad kohtumised on alles ees ootamas," sõnas Koks.

A-alagrupis Viljandi HC järel teisena lõpetanud Mistra sai veerandfinaalideks vastaseks Leedu liigas kolmandal kohal paikneva VHC Sviesa. Võistkonnad läksid omavahel vastamisi eelmisel hooajal, kui siis pidid eestlased kahel korral korral vastase paremust tunnistama. Mistra osales siis Eesti-Läti-Leedu liigas hoopis teist nägu koosseisuga ning sel hooajal alustati Balti liigat juba suuremate ambitsioonidega.

Käsipalli Balti liiga veerandfinaalid:

Granitas-Karys - Põlva Serviti (Leedus 19.03 kell 14:00 ning korduskohtumine Põlvas 25.03 kell 15:30)

SK Tapa/N.R Energy - Viljandi HC (18.02 kell 14:00 Tapal ning korduskohtumine Viljandis 25.03 kell 14:00)

VHC Sviesa - Mistra (Leedus 18.03 kell 17.00 ning korduskohtumine Arukülas 25.03 kell 17.00)

HC Dragunas - ZRHK Tenax Dobele (Leedus 18.03 kell 14:00 ning korduskohtumine Lätis 25.03 kell 16:00)