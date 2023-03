Viis Eesti triatleeti alustavad hooaega Hispaanias Euroopa karikaetapil

Sprindidistantsil asuvad esmalt võistlustulle naisjuuniorid, kes pääsevad rajale Eesti aja järgi kell 14.43. Eliitklassi naised alustavad kell 18.15 ja eliitklassi mehed kell 20.00.

Kivioja stardinumbriks on 15. Hooaja ettevalmistus on Eesti parimal naistriatleedil läinud hästi, kuigi alustas sellega tavapärasest hiljem. "Olen viiendat aastat tuttavas Monte Gordos, Portugalis ja suures pildis on läinud kõik plaanipäraselt," ütles Kivioja. "Sel talvel olen oma treeningprogrammi lisanud regulaarse jõusaalikava ja ujunud paremini kui kunagi varem. Ootan avastarti põnevusega, sest tahan näha, kus mu ujumine võistlusolukorras on."

Eliitmeeste konkurentsis lähevad rajale kolm eestlast: Sikk kannab numbrit 18, Angerjärv 27 ja Pius 30. Kõikide noormeeste sõnul on ettevalmistus sujunud hästi. Sikk käis tänavu talvel laagris koos Taani koondisega. "Peale selle ei olegi midagi muud otseselt teistmoodi teinud. Starti lähen põnevusega. Ei ole vahet, kas on hooaja esimene või viimane võistlus, tahaksin alati hea tulemuse teha," ütles Sikk. "Peamine on lihtsalt enda asjadega hästi hakkama saada ja siis tuleb loodetavasti ka rahulolu pakkuv tulemus."

Angerjärv loodab võistlusel, et ujumine õnnestuks. "Sel juhul saaksin ette punti, sestap pean seda enda jaoks kõige tähtsamaks," tõdes Angerjärv, kel on talvisel perioodil olnud veidi probleeme vanade ja ka uute vigastustega. "Peale laagrit on tunne hea olnud ja olen esimeseks võistluseks valmis."

Piusi sõnul ei ole ta varem nii vara võistlushooaega alustanud, kuid asub starti kindla tundega. "Nii vaimu kui füüsise poolest tunnen, et olen valmis. Ettevalmistus on sujunud plaanispäraselt. Kõik laagrid ja raskemad nädalad olen saanud täielikult ära teha. Esimest korda sain veebruaris käia ka välismaal laagerdamas. Sain seal tagasi õues sõitmise rattatunnetuse. See annab esimeseks välisvõistluseks rohkem enesekindlust."

Eesti naisjuunioridest asub starti Maria Liis Alt, kes alates sügisest kolis vaid 16-aastasena kümneks kuuks Hispaaniasse. "Välismaale minnes ootas mind ees teadmatus, kuid teadsin, et see on õige otsus," ütles Alt. "Enne Hispaaniasse tulemist tegelesin igal aastaajal erineva spordialaga ning üheks siia tulemise põhjuseks oligi terve hooaeg triatlonile pühenduda. Olen sellega hakkama saanud ja treeningud on võrreldes varasemaga märgatavalt erinevamad. Näiteks tehakse siin vähem mahtu, kuid treeningud on intensiivsemad. Tulemustest selgub, kas olen teinud õigeid otsuseid või mitte."

Veebruaris kümme päeva haige olnud Alt tunnistas, et kui see periood välja jätta, siis on ta suures pildis ettevalmistusega rahul. "Olen ujumises palju edasi arenenud, kuid ei tea kas ja kui palju on veel minna, et suudaksin rahvusvahelistel võistlustel konkurentsivõimelisena veest välja tulla," jätkas Alt. "Ratast olen palju sõitnud ja olen enesekindel, et suudan grupis püsida. Jooksus on palju küsimärke ja pean endast võistluspäeval maksimumi andma. Ootuseid pigem väga kõrgele ei sea. See on alles minu teine sprindidistants triatlonis. Esimesel korral sain võistelda meres lainetega. Siiski olen väga elevil ja kindlasti valmis endast maksimumi andma."