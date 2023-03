TÄNA OTSE | Kes võidab hooaja viimase sprindi?

Laskesuusatamise MK-sari kulmineerub sel nädalal Norra pealinnas Oslos Holmenkolleni suusakeskuses. Hooaja viimase naiste 7,5 km sprindi otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 16. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader, kohapealt on reporter Alvar Tiisler.

Naiste seas on tänavu ainsana kaks sprinti võitnud karjääri lõpetav sakslanna Denise Herrmann-Wick, kes võidutses detsembris Hochfilzenis ja ka maailmameistrivõistlustel Oberhofis. Herrmann-Wick on ka sprindi arvestuses 310 punkti liider, teine on itaallanna Dorothea Wierer 296 punktiga ja kolmas rootslanna Elvira Öberg 263 punktiga. MK-sarja üldliider Julia Simon jääb Öbergist maha 13 punktiga.

Eestlannadest on sel hooajal kolmel korral punktikohale jõudnud Tuuli Tomingas, kes parimal juhul sai 19. koha, ning Susan Külm, kes on punkte teeninud kahel korral.

Holmenkollenis on stardinimekirjas 104 naist. Eestlannadest läheb esimesena rajale Regina Ermits (nr 15), seejärel Tomingas (nr 31), Külm (60) ja stardirivi lõpetab Johanna Talihärm (nr 104).

Sprindi 60 paremat pääsevad laupäevasesse jälitussõitu.