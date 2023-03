Kehra jättis HC Tallinna tühjade pihkudega

Kehra punktiarvet kasvatas kõige edukamalt David Mamporia, kelle nimele jäi kümme väravat. Tallinna skooritegijateks kujunesid Markus Oliver Mädo kaheksa väravaga ja Karmo Harju kuue väravaga.

"Minu eesmärgiks tänasel mängul ei olnud üldse mingisugune vahe ega midagi, vaid ma soovisin näha seda, et me oleme võistkonnaga arenenud, aga seda ma ei näinud täna," kommenteeris Janar Mägi matši otselülituses. "Täiesti teine mäng, mida me ootasime. Oleme kolm korda Tallinnaga eelnevalt kohtunud: esimene mäng Kehras normaalne, teised kaks järgmist – seis enam-vähem samasugune nagu täna, aga mäng täiesti teistsugune kui täna. Võib-olla jätsin noored liiga kauaks pingile, oleksin pidanud varem [mängu] panema. Esimesel poolajal põhimõtteliselt David [Mamporia] üksi mängis, mingit abi tal ei olnud. Väga, väga kahvatu täna minu poolt."

"Tegime tegelikult halva mängu. Esimene poolaeg ei saanud ennast käima, tegime palju praaki. Teise poolaja keskel suutsime end parandada ja tegime kaitses head tööd ja tänu sellele saime lihtsaid kiirrünnakuid," nõustus Kehra mängija Sigmar Seermann, kes viskas neli väravat.

"Eks me anname parima. Eks me ole kardinaalse noorenduskuuri see hooaeg teinud ka ja tuleb tõele näkku vaadata," lausus HC Tallinna peatreener ja mängija Risto Lepp küsimusele, kas meeskond suudab hooaja lõpuks ühe võidugi kirja saada.

Meistriliiga tulemused sel nädalal:

Põlva Serviti – SK Tapa/N.R. Energy 28:23

Viljandi HC – Mistra 24:21

HC Tallinn – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 23:36