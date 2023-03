Nuggets kindlustas koha play-off'is

Nikola Jokic tõi võitjatele 30 punkti, võttis kümme lauapalli ja andis üheksa resultatiivset söötu. Kentavious Caldwell-Pope lisas 20 punkti, Jamal Murray tõi 19 punkti ja andis kümme korvisöötu. Michael Porter Jr. ja Aaron Gordon panustasid mõlemad 15 punktiga.

Pistonsi parim oli Rodney McGruder 20 punktiga, Jalen Duren lisas 15 silma.

Läänekonverentsis Nuggetsi järel teisel kohal olev Sacramento Kings alistas võõrsil 101:96 Brooklyn Netsi. Võitjate ridades tegi hooaja 56. kaksikduubli Domantas Sabonis, tuues 24 punkti ja võttes 21 lauapalli.

Viimasest 12 mängust on Kings võitnud kümme. Kokku on nad aga sel hooajal 69 mängust võitnud nüüd 42 ja sellega kindlustati, et sel hooajal lõpetavad nad rohkemate võitude kui kaotustega. Viimati sai Kings sellega hakkama 2006. aastal ja see on ka viimane kord, kui Kings play-off'i jõudis.

Tulemused:

Detroit – Denver 100:119

Toronto – Oklahoma City 128:111

Brooklyn – Sacramento 96:101

Milwaukee – Indiana 123:139

Phoenix – Orlando 116:113