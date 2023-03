Viimasel munakivisektoril kukkunud mootorrattur rikkus Vahtra võistluse

Prantsusmaal peetud kõrgetasemelisel ühepäevasõidul GP de Denain – Porte du Hainaut (UCI 1.Pro) võidutses Colombia rattur Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates). Norman Vahtra (Go Sport – Roubaix Lille Metropole) kukutas kõrgest mängust viimasel munakivisektoril kukkunud mootorrattur.

Molano edestas 195-kilomeetrisel võistusel hollandlast Tim van Dijke'i (Jumbo-Visma) ja belglast Timo Kielichi (Alpecin-Deceuninck). 22. positsioonil lõpetanud Vahtra (+0.22) nentis finišis, et võib oma sõiduga rahul olla, sest kuulus otsustaval munakivisektoril gruppi, mis lõpuni eest ära jäi. "Kahju ainult, et esimene grupp purunes viimasel munakivisektoril selle tõttu, et mootorrattur kukkus ühel mudasel kohal täpselt grupi ees ja sellega oligi sõit otsustatud," ütles Vahtra.

Rait Ärm (Go Sport – Roubaic Lille Metropole; +0.51) näitab samuti häid paranemismärke pärast hiljutist kukkumist, pälvides võistlusel 29. koha. "Vigastuse tõttu mulle konkreetseid ülesandeid ei antud. Pidime tiimiga sõitma Normani ja Samueli (Leroux - toim.) peale, aga Samuel lõhkus munakivisektoril rehvi. Lõpus oli selline pim-pam-pum kukkumised ja seetõttu läks asi natuke nihu. Oma sõiduga jäin rahule."

Võistlusel osales veel Karl Patrick Lauk (Bingoal WB; +8.47), kes sai kirja 74. koha.