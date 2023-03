Stanley karikas jõudis esmakordselt Eestisse

131-aastane, 15 ja poole kilo raskune ning 89 sentimeetri kõrgune Stanley karikas saabus Eestisse NHL-i ja Olybeti koostöö raames ning neljapäeval said Eesti hokisõbrad seda ka lähedalt uudistada, kuigi mitte katsuda. Karikat saadab täiskohaga saatja ehk karika hoidja, kes reisib sellega koos ja kelle töö on seda ka võitjatele ulatada.

"Kui sellega ikka punasele vaibale astuda ja seal võitjameeskonna kaptenile ulatada, siis mõistad, et see on karika elus järjekordne peatükk täis uusi lugusid ja uusi võitjaid," rääkis ERR-ile karika hoidja Philip Pritchard.

"Iga aastaga kasvatab see jäähoki kultuurikihti ja 30 protsenti NHL-i mängijatest tuleb väljastpoolt Põhja-Ameerikat, mis näitab, et mäng on kiirelt kasvamas. Kohtumine mängijate ja nende peredega on suurepärane, kui saab näha kirge nende silmades ja nende unistusi viimaks täitumas."

Lisaks võitjatele näidatakse karikat igal aastal ka eri linnades ja riikides üle maailma. 96-st maailma hokiriigist on nüüd käidud kolmandiku juures, just Eesti on 32. sihtkoht.

"Eesti on rahvusvahelise jäähokiliidu liige. Minu arvates on see suurepärane, kui sportivatel lastel tekib mingi unistus, võib-olla just jäähokiga seotud unistus. Küll oleks tore, kui mõni eestlane NHL-i jõuaks ja siis ükskord karika võidaks ja selle ka oma kodumaale näha tooks. Tänuks kõige eest," mõtiskles Pritchard.