Southgate kutsus meeskonda liigas säranud, aga seni koondisemänguta ründaja

Southgate'i valikusse kuulub ka 27-aastane Brentfordi ründaja Ivan Toney, kes pole seni koondisedebüüti teinud. Inglismaa kõrgliigas on Toney sel hooajal löönud 16 väravat, temast enam on suutnud vaid Erling Haaland ja Inglismaa kapten Harry Kane.

Küll on Toney kihlveoreeglite võimalike rikkumiste tõttu Inglismaa jalgpalliliidu uurimise all. "Fakt on, et ta mängib oma klubi eest. Pole veel olnud kohtuasja ega otsuseid, seega ma ei tea, millistel alustel me ei peaks teda valima," sõnas Southgate neljapäevasel pressikonverentsil. "Ivan on kogu hooaja vältel olnud järjekindel, ta mängib väga hästi ning väärib oma võimalust."

Tuntumatest nimedest jäid välja reievigastuse küüsis vaevlev Raheem Sterling ning kaitsjad Ben White ja Trent Alexander-Arnold. Inglismaa kohtub neljapäeval võõrsil Itaaliaga ning võõrustab pühapäeval Wembley staadionil Ukrainat.

Inglismaa koondis EM-valikmängudeks:

Väravavahid

Jordan Pickford, Nick Pope, Aaron Ramsdale

Kaitsjad

Ben Chilwell, Eric Dier, Marc Guehi, Reece James, Harry Maguire, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker

Poolkaitsjad

Jude Bellingham, Conor Gallagher, Jordan Henderson, James Maddison, Mason Mount, Kalvin Phillips, Declan Rice

Ründajad

Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney