VAATA OTSE | Kas Thingnes Bö võidab ka hooaja viimase sprindi?

MK-sarjas on sel hooajal seni sõidetud kuus sprinti ja kõik need on võitnud Johannes Thingnes Bö, kes võitis tänavu sel distantsil ka MM-kulla ja on sprindis valitsev olümpiavõitja. MK-sarja üldvõidu juba kindlustanud norralane jättis eelmise etapi Östersundis vahele, kuna nakatus Nove Mesto etapi ajal koroonaviirusega, kuid kodupubliku ees tuleb ta taas starti.

Kahel korral on Thingnes Bö järel teise koha saanud koondisekaaslane Sturla Holm Lägreid, lisaks on ta kolmel korral olnud kolmas. Kahel korral on teine olnud ka Thingnes Bö vanem vend Tarjei Bö, seejuures kordasid nad viimases sprindis Nove Mestos tänavuse MM-i saavutust et võtsid kaksikvõidu. Veel on pjedestaalile jõudnud sakslane Roman Rees, prantslane Emilien Jacquelin, sakslane Benedikt Doll, rootslane Martin Ponsiluoma ja norralane Vetle Sjaastad Christiansen.

Eestlastest on tänavu sprindis punkte teeninud vaid Rene Zahkna, kes aga tõmbas haiguse tõttu hooajale varem joone alla ega võistle Oslos.

Stardinimekirjas on 109 meest, eestlastest lähevad rajale Kristo Siimer (nr 71), Raido Ränkel (nr 78), Robert Heldna (nr 99) ja Tuudor Palm (nr 101).

Sprindi 60 paremat pääsevad hooaja viimasesse jälitussõitu, mis on kavas laupäeval.