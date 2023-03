Viimsi kaotas VEF-ile, Tallinna Kalev alistas suurelt Pärnu

Eesti-Läti korvpalliliigas on lõppemas põhiturniir. Kõik kaheksa veerandfinalisti on juba selgunud ja teada on kaks veerandfinaalpaari. Põhiturniiri kaheksas meeskond Viimsi, kes kolmapäeval kaotas kodusaalis Riia VEF-ile 78:102, peab veerandfinaalis mängima Ukraina klubiga Prometei.