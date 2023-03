Mängu parimaks valitud Liit: tulime kindla missiooniga ja saime hakkama

"Eks ta selline kõva lahing oli, pallid lendasid rohkem õhus kui olid maas. Kuressaare kasutas oma hea võimaluse ära, mis neil lõpus tekkis, meie oma võimalusi ei suutnud kasutada. Sealt see minimaalne vahe tuli," võttis Paide Linnameeskonna peatreener Karel Voolaid mängu kokku. "Oli eelmine aasta nendega raske ja see aasta pole mingi erand. Neil on kvaliteet säilinud, väga hea tugev võistkond ja head treenerid."

"Väga raske mäng mõlema meeskonna jaoks," lisas omalt poolt Kuressaare abitreener Igor Morozov. Mehed andsid endast kõik, uskusid lõpuni ja see tasus ära. Magus kindlasti."

Kohtumise ainsa värava löönud Liit sai ka mängu parima autasu. "Meie poolt väga hea esitus. Tulime siia kindla missiooniga anda endast väljakul kõik ja ma arvan, et sellega saime suurepäraselt hakkama, lõpuks surusime ka enda värava ära, magusad kolm punkti kindlasti," rõõmustas ta. "Hästi palju mängijaid vahetus hooaja vahel, aga kõik uued mängijad on suurepäraselt sisse sulandunud võistkonda ning näitame seda sama head minekut nagu viimased kaks aastat."