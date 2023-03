Eesti meesjuunior Aduson jõudis Prantsusmaal viie parema hulka

Aduson kuulus seitsmeliikmelisse jooksikute gruppi, millest noppis esikoha prantslane Mael Zahem (Team Avesnois Junior; 2:50.49). Ta edestas kaasmaalasi Gael Prigenti (CM Aubervillers 93 juniors) ja Mathis Guerineli (Essonne), vahendab ejl.ee.

"Võistlus oli lühikeste järskude tõusudega ning algus oli väga närviline ja kukkumisi oli palju," ütles Aduson. "Jooksikud lasti varakult minema. Umbes 30. kilomeetril ründasin kahe teise sõitjaga neile järele, kui vahe esimestega oli ca üks minut ja 30 sekundit. Neile järele jõudes sujus koostöö hästi. Umbes 25 kilomeetrit enne finišit tuli tagant veel kolm ratturit järele. Seejärel oli aru saada, et jääme lõpuni ette. Linnaringidele jõudes ei lastud enam kedagi eest. Ise ründasin umbes üks kilomeeter enne finišit, aga mulle saadi kohe järele. Kuna enne lõpusirget oli mitu järsku kurvi, siis ründasin uuesti. Sain väikese vahe sisse, kuid kahjuks polnud jõudu, et lõpuni minna ja natuke enne joont sprinditi minust mööda. Üldiselt jäin sõiduga rahule, aga lõpuga mitte. Teadsin, et olen teistest kurvides kiirem, aga millegi pärast proovisin ikka liiga vara minna, mis kulutas mõttetult energiat enne selle õige rünnaku tegemist."

Teistest eestlastest sai Martti Lenzius (Philippe Wagner Cycling Junior) 15., Virgo Mitt (OC Val d'Oise Junior) 32. ja Mik Madisson (OC Val d'Oise Junior) 52. koha.