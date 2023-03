Hans Teearu võitis Virtuse suusaalade MM-il kolm medalit

Esmaspäeval võitis Teearu meeste 10 km klassikadistantsil kuldmedali ajaga 27.13,6. Hõbemedali pälvis Yuta Yamada Jaapanist ja pronksi Titouan Dubois Prantsusmaalt.

Teisipäeval oli Teearu kiireim klassikalises stiilis peetud sprindivõistlusel, talle järgnesid Dubois ja Yamada.

Kolmapäeval pidi Teearu 15 km vabastiilis sõidus tunnistama Dubois neljasekundilist paremust ning pälvis hõbemedali.

Teearu treeneri Kalju Ojaste hinnangul läksid maailmameistrivõistlused korda. "Lootsime, et mõned medalid peaksid ikka tulema ja seega võime rahule jääda. Kokkuvõttes tundub tänane hõbemedal hea lahendusena – see näitab, et Virtuse MM-il on tase piisavalt tugev. Eesti meistrivõistlustel ja rahvamaratonidel peavad keskmikud Hansuga tõsiselt arvestama; nüüd veendus ta ise, et MM pole jalutuskäik ning see paneb rohkem edasiste plaanide peale mõtlema ja treenerilt saadud ülesandeid täitma," leidis Ojaste.

"Tänane sõit oli väga pingeline ja pidevalt püsis väike vahe prantslase kasuks. Hansul kadus natuke teravus ja liigutused muutusid tuimaks kuna ta on viimastel nädalatel palju maratone sõitnud," selgitas Ojaste. "Kokkuvõttes oli meie plussiks asjaolu, et kaks distantsi sõideti klassikalises stiilis, samuti saime keerulistes oludes suuskade määrimisega hästi hakkama."

"Tahan eelkõige tänada Virtus Estonia eestvedajat Mallika Koeli, kes on Hansu tegemisi juhatanud ja asju ajanud ning samuti Eesti Paralümpiakomiteed ja kõiki teisi abistajaid vajaliku toetuse eest," sõnas Ojaste.

Virtus on intellektipuudega inimeste spordiorganisatsioon.