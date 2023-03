41-aastane Ibrahimovic kutsuti taas Rootsi koondisesse

Ibrahimovic mängis Rootsi koondise eest viimati mullu märtsis MM-valiksarja play-off'is Rootsi vastu, kuid teatas pärast AC Milani tiitlivõitu, et mängis pool hooaega vigastatud põlve ristatisidemega ning käis seejärel operatsioonil. Väljakule naases rootslane kolm nädalat tagasi, kuigi pole veel üheski Milani matšis mänginud enam kui pool tundi.

"Oleme Zlataniga tema vigastuse ajal pidevalt kontaktis olnud. Tema isiksus ja juhiomadused on piisavad, et meid aidata ka väljaspool platsi, aga mõte on ikkagi selles, et ta sekkuks mängu vahetusest - muidu ma poleks teda kaasanud," sõnas Andersson kolmapäeval.

Sügisel 42. sünnipäeva tähistav Ibrahimovic lõpetas koondisekarjääri 2016. aasta EM-i järel, kuid mõtles viis aastat hiljem ümber. 121 mängus löödud 62 väravaga on ta Rootsi kõigi aegade resultatiivseimaks meheks.