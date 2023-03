TÄNA OTSE | Kas Kuressaarel õnnestub Paide vastu mullust seeriat jätkata?

Eelmisel Premium liiga hooajal ei saanud Paide Kuressaarest kordagi jagu: esmalt sai Saaremaa võistkond aprillis 2:1 võidu, seejärel mängiti suvel Paides 1:1 ja 0:0 viiki ning oktoobris tuli Paide võõrsil välja 1:3 kaotusseisust, viigistades lõpuks 3:3.

"Loodame, et ilm on kolmapäeval piisavalt soe ning plats pehme, et saaksime mängida Kure vastu tempokalt ja kvaliteetselt," rääkis Paide peatreener Karel Voolaid enne mängu.

"Paide on tugev ja hästi komplekteeritud võistkond, kellel on sellel hooajal suured plaanid. Kure valmistus detailselt ette ja soovib tuleval mängul, kus otsustavad väiksed nüansid, pakkuda kompromissitut võitlust," sõnas Kuressaare juhendaja Jan Važinski.