Kuressaare üllatas Paidet, Levadia avas võiduarve

Kuressaare võiduvärava lõi 90. minutil Sander Alex Liit. 19-aastasele mängumehele oli see esimene värav Premium liigas.

Liigatabelis kerkis Kuressaare nelja punktiga neljandaks. Neli punkti on ka FCI Levadial ja Tallinna Kalevil, kes olid samuti kolmapäeval võidukad.

Avamängus Pärnu Vaprusega väravateta viiki mänginud FCI Levadia teenis hooaja esimese võidu, olles 3:0 üle Tartu Tammekast. Levadia avas skoori 10. minutil Mihkel Ainsalu väravast, 24. minutil oli täpne Ernest Agyiri ja lõppseisu vormistas 79. minutil Guy Merlin Mollo Bessala.

Võiduarve avas ka JK Tallinna Kalev, olles 2:0 parem liiga uustulnukast Harju JK Laagrist. Kalevi eest said jala valgeks Sander Sinilaid ja Ramol Sillamaa.

Enne mängu:

Eelmisel Premium liiga hooajal ei saanud Paide Kuressaarest kordagi jagu: esmalt sai Saaremaa võistkond aprillis 2:1 võidu, seejärel mängiti suvel Paides 1:1 ja 0:0 viiki ning oktoobris tuli Paide võõrsil välja 1:3 kaotusseisust, viigistades lõpuks 3:3.

"Loodame, et ilm on kolmapäeval piisavalt soe ning plats pehme, et saaksime mängida Kure vastu tempokalt ja kvaliteetselt," rääkis Paide peatreener Karel Voolaid enne mängu.

"Paide on tugev ja hästi komplekteeritud võistkond, kellel on sellel hooajal suured plaanid. Kure valmistus detailselt ette ja soovib tuleval mängul, kus otsustavad väiksed nüansid, pakkuda kompromissitut võitlust," sõnas Kuressaare juhendaja Jan Važinski.