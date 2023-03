Medvedev seljatas teel veerandfinaali nii Zverevi kui vigastuse

Maailma edetabeli kuues mees oli pärast avaseti kaotust teises ees 3:2, kui ta vigastas servi vastu võttes parema jala hüppeliigest. Venelane aidati pingile istuma ning arst teipis ta jala kinni.

"Kui ma jalga väänasin, arvasin, et tõusen lihtsalt püsti, aga siis lõi sisse väga tugev valu. See ei tundunud murruna, aga võib-olla vigastasin mõnda sidet. See oli üks vähestest kordadest mu elus kui arst mu hüppeliigest teipis, otsustasin väljakule naasta ning minu jaoks üllatavana oli jooksmine palju lihtsam kui kõndimine," rääkis Medvedev.

Endisel esireketil õnnestus mäng enda kasuks pöörata ning ta teenis oma 17. järjestikuse võidu. Veerandfinaalis läheb ta vastamisi 23. asetusega Alejandro Davidovich Fokinaga. "Kui adrenaliin lahtub ja keha maha jahtub, saab see ilmselt olema päris valus. Küllap teeme jalast pildi, et näha, mis juhtus ning kas saan turniiri jätkata," sõnas Medvedev.

Esimese asetusega Carlos Alcaraz oli Jack Draperi vastu ees 6:2, 2:0, kui britt pidi kõhuvigastusele viidates andma loobumisvõidu; hispaanlase vastane kaheksa parema seas on Kanada esinumber Felix Auger-Aliassime. Selle paari võitja kohtub poolfinaalis Taylor Fritzi ja Jannik Sinneri vahelise veerandfinaali võitjaga, Medvedev - Davidovich Fokina võitja läheb nelja parema seas vastamisi kas Cameron Norrie või Frances Tiafoega.