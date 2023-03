Heas hoos Lakers võitis lähirivaali ja nihkub play-off'ile järjest lähemale

Korvpalliliigas NBA on Los Angeles Lakers võitnud viimasest kümnest mängust seitse, teisipäeval alistati 123:108 otsene konkurent New Orleans Pelicans.

Lakers (34-35) alustas New Orleansis mängu hiilgavalt ja läks juba teisel veerandajal 36 punktiga juhtima. Anthony Davis viskas 35 punkti ja võttis 17 lauapalli, avapoolajal seitse kaugviset tabanud Malik Beasley lisas 24 j D'Angelo Russell 17 punkti.

Lakers on viimasest viiest mängust nüüd võitnud neli ning viimasest kümnest seitse, millega ollakse läänekonverentsis kümnendal ehk viimasel play-in turniirile viival kohal. Küll on nende ees olevatel Oklahoma City Thunderil ning Dallas Mavericksil samuti 34 võitu ja 35 kaotust, viiendal kohal oleval Golden State Warriorsil vaid kaks võitu rohkem. Pelicansi (33-36) üle võetud võit on samuti tähtis, sest Lakers võitis nende vastu neljast mängust kolm ning kui meeskonnad peaksid põhihooaja lõpetama sama võitude-kaotuste saldoga, oleks eelis Los Angelese meeskonnal.

Milwaukee Bucksist (50-19) sai Phoenix Sunsi (37-32) 116:104 alistamisega esimene 50 võiduni jõudnud meeskond, ühtlasi kindlustati esimesena koht play-off'is. Giannis Antetokounmpo viskas 36 punkti, võttis 11 lauapalli ja kostitas kaaslasi kaheksa resultatiivse sööduga, Brook Lopez lisas 21 punkti ja kümme lauapalli. Kodumeeskonna resultatiivseim oli 30 punkti visanud Devin Booker.

Teised tulemused:

Charlotte - Cleveland 104:120

Washington - Detroit 117:97

Toronto - Denver 125:110

Oklahoma City - Brooklyn 121:107

San Antonio - Orlando 132:114

Portland - New York 107:123