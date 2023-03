Rannula vastaste suurest areenist: kui nad saavad saali täis, siis on kihvt

Kalev/Cramo korvpallimeeskond lendas Saksamaale, et mängida kolmapäeval FIBA Euroopa karikasarja veeradfinaali kordusmäng Bambergiga. Kalevil on kaasas kodusaalis saadud kolmepunktiline võit ja teadmine, et võõrsil tuleb mängida enesekindlamalt ja stabiilsemalt.

Sel hooajal õlatrauma tõttu kaks kuud vahele jätma pidanud ameeriklasest mängujuht Alterique Gilbert sai laupäeval Keilaga mängus õlale uue paugu, kuid õnneks sai Kalev/Cramo eurosarja resultatiivseim mees tiimiga Bambergi lennata.

"Jälle sai löögi juurde, aga praegu tundub, et oli selline kerge müks," ütles Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula ERR-ile. "Närvivalu, tänaseks on kõik okei ja ma arvan, et ei tohiks probleeme olla."

Vastaste kapten, Tallinnas 13 punkti visanud ja üheksa lauda võtnud Saksamaa koondislane Christian Sengfelder vigastas laupäeval Bundeliga mängus hüppeliigest ja tema kaasalöömine on ebatõenäoline.

"Kui ta ei mängi, siis see neid mõjutab. Ta on nende jaoks väga tähtis mängija, aga täna veel suuri muutusi enda mängus sellepärast ei tee," lausus Rannula. "Hüppeliigese vigastus on selline, kus võib paari päevaga tagasi tulla - vaatame!"

Kodusaalis saadud 80:77 võidumänguga võrreldes peab Kalev peatreeneri sõnul võõrsil paremini kaitses tegutsema, mängu kohe sisse saama ja suuri mõõnu vältima.

"Me jäime natukene nende kaitsega hätta. Me küll mängisime seda läbi, aga see oli suhteliselt ebamugav kaitse. Sellega tegeleme ja võib-olla nende mõne põhimehega natukene mängime teistmoodi kaitses. Suures pildis peame olema natukene enesekindlamad, julgemad."

Oluline on ka, et kompaktse Kalevi halliga harjunud mängijad kohaneks viseteks Bambergi võimsa 6000 pealtvaatajat mahutav areeniga. "Ongi hea võimalus. Seda me ju tahame, et mängida kõrgemaid liigasid, suurtel areenidel," kommenteeris Rannula.

"Ma usun, et poisid on selleks valmis ja pigem on see emotsioone tekitav. Kui nad saavad selle saali täis, siis see on kihvt. Selle taha me küll kindlasti pugema ei hakka, et raske väljak ja sellepärast on raske mängida."

Kolmapäeva õhtuks on selge, kas Kalevi ajalooline eurohooaeg jätkub või mitte.