Allar Hint WTA turniirist: kahjuks valitsuse tuge ei ole

"Ürituse korraldamisel on esimene asi eelarve ja rahad. Oleme algusest peale väga selgelt näinud, et nii omavalitsus, riik kui ka erasektoril on need kolm osapoolt, kes koostööna suudaks sellise mastaabiga tenniseturniiri rahastada," sõnas tenniseliidu peasekretär Allar Hint ERR-ile.

"Täna peame tõdema, et kahjuks meil ei ole riigi poolt sellist toetust. Ka eelmisel korral ei olnud. Väga paljude asjade kokkulangemine ja kogu turniiri korralduse õnnestumine tingisid võimaluse seda eelmine aasta teha, aga ilma riigi toetuse või riigi garantiita me ei julge seda riski võtta, et korraldada WTA turniir Tallinnas uuesti."

Kui eelmisel aastal oli turniir läbi, siis kuidas see suhtlus toimus? Kas istusite kohe riigiga laua taha maha või olite infovahetuses, et teil see soov oleks turniiri edaspidi korraldada ja omapoolne palve oleks see, et saaks seda toetada?

Meil on olnud väga positiivne ja töine infovahetus kultuuriministeeriumi ja kantsleritega. Nemad on meie eest seisnud ja meie oleme jaganud infot, mis meil on. Kellelegi midagi ette heita ei ole. Kahjuks valitsus ei näe seda asja selliselt, nagu meie sooviks. Nende poolt seda tuge ei ole. Kultuuriministeeriumi eelarves seda eelarvet ja toetust pakkuda ei ole.

Milline suurusjärk on rahaliselt puudu?

Kogu turniiri eelarve eelmise aasta pealt võttes on kuskil 1,4 miljonit. Eks ta enam-vähem kolmeks jaguneb: 400 000 - 500 000 on see, mis iga osapool peaks sinna panema.

Tuleb uudiseid, kuidas Venemaa ja Valgevene sportlasi kaasatakse uuesti rahvusvahelisse spordiellu. Tennis on neile seda võimaldanud, aga Eesti riik on olnud teisel seisukohal. Kui turniiri korraldamine oleks muude aspektide poolest tehtav, siis kuidas näed, kuidas WTA tänase poliitika valguses oleks Eestis võimalik seda turniiri läbi viia? Kui meil on selge teadmine, et nemad soovivad, et Venemaa ja Valgevene tennisistid saaksid Tallinnas osaleda, aga Eesti riik sellega nõus ei oleks.

Eks see on omamoodi väljakutse. Kui vaadata, kuidas WTA suhtleb ja nõuab Inglismaa tenniseliidu käest, et venelased ja valgevenelased pääseks nende turniiridele, siis oleks see saanud parajaks peavaluks ja väljakutseks. Tõsi, et WTA-l on omad väga selged seisukohad, et venelased ja valgevenelased osalevad turniiridel. Seda nad eeldavad ja nõuavad kõigilt WTA sarja turniiridelt.

Kas näed, et oleks olnud võimalus viia läbi turniir, et Venemaa ja Valgevene tennisistid ei oleks mänginud ja ikkagi WTA oleks aktsepteerinud sellist võistlust?

Kindlasti oleks olnud mingid võimalused. Seda sada protsenti välistada ei saa. Aga nagu enne ütlesin - nähes, mismoodi nad käituvad ja suhtlevad hetkel Inglismaa tenniseliidu ja -turniiridega, siis oleks see kindlasti raske olnud. Olime samas seisus ka eelmisel aastal ja suutsime asjad nii ära klaarida, et venelased-valgevenelased ei osalenud meie turniiril.

Eelmise sügise helge mälestus ilusast sportlikust turniirist on kindlasti inimestes alles. Tõsi, Anett Kontaveidi seis on praegu keerulisem kui siis. Aga asjad protsessi käigus muutusid ja kuigi turniir algselt ei pidanud toimuma, siis sai lõpuks teoks. Kas mingi võimalus on veel olemas, et võistlus võiks Tallinnas tänavu toimuda?

Ma pean tunnistama, et olin ka eelmisel aastal suhteliselt kindel, et kõik rongid on läinud, aga tuli järgmine rong. Never say never! Täna on pigem ikkagi see, et ei ole seda turniiri.