Gary Lineker naaseb BBC eetrisse

Suurbritannias armastatud saatejuht ja meediategelane Gary Lineker asub taas BBC saate "Match of the Day" juhi kohale.

BBC kõrvaldas Linekeri saatejuhi kohalt pärast seda, kui ta kritiseeris valitsuse asüülipoliitikat. Lineker nimetas seda sotsiaalmeedias "kõige haavatavamas olukorras inimestele suunatud mõõtmatult julmaks strateegiaks, mille keelekasutus ei erine oluliselt 1930. aastate Saksamaast".

BBC hinnangul rikkus Lineker oma kommentaariga organisatsiooni suuniseid ning eemaldas ta ajutiselt ekraanilt, öeldes, et peab endise tippjalgpalluriga tema sotsiaalmeediakasutust arutama. "Me ei ole väitnud, et Garyl ei tohiks olla oma arvamusi, aga oleme toonitanud, et ta peaks hoiduma poliitilistest vaidlustest," teatas BBC.

Pärast Linekeri ekraanikeeldu keeldusid aga teisedki BBC-ga seotud eksjalgpallurid Ian Wright, Alan Shearer, Micah Richards, Jermaine Jenas ja Alex Scott tema asemel saadet juhtimast, lisaks teatasid kuus kommentaatorit, et ei kavatse salvestusest osa võtta.

Laialdane protestiaktsioon lõi sassi BBC nädalavahetuse telekava. Esmaspäevaks olid asjaosalised jõudnud aga kokkuleppele ja Lineker naaseb saatejuhi kohale. Endine tippjalgpallur sõnas, et viimased päevad on olnud "sürreaalsed ja ta tänas inimesi "uskumatu toetuse" eest.

BBC peadirektor Tim Davie sõnas, et organisatsioon kavatseb oma töötajate sotsiaalmeedia kasutamise tava kehtestamisega siiski edasi minna.

Otsus Linekeri naasmise osas ei meeldinud aga võimupartei ehk konservatiivide esindajatele. Näiteks parlamendiliige Philip Davies nimetas BBC otsust "haletsusväärseks kapitulatsiooniks". Samuti tõstatab see kohalikul poliitikatasandil küsimuse, kas peaks jätkama riigis televiisorimaksu süsteemiga, millest rahastatakse BBC-d.

"Match of the Day" on üks BBC vanimaid seni eetris olevaid saateid, mille esimene osa tuli ekraanile 1964. aasta 22. augustil. 2015. aastal tunnustas Guinnessi rekordite raamat seda kui kõige kauem eetris olnud jalgpalliteemalist saadet maailmas, kokku on ligi 60 aasta jooksul ilmunud üle 5000 osa.