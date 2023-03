Alcaraz jõudis märgilise tähiseni suurest kolmikust kiiremini

19-aastane hispaanlane alistas hollandlase Tallon Griekspoori (ATP 36.) tund ja 42 minutit väldanud kolmanda ringi matšis 7:6 (4), 6:3. 16-aastaselt ATP profituuril debüteerinud Alcarazil kulus 100 võiduni jõudmiseks 132 matši, kõigi aegade edetabelis edestab teda vaid John McEnroe (131). Kolme peale 64 suure slämmi tiitlit võitnud Rafael Nadal, Novak Djokovic ja Roger Federer vajasid 100 võiduni jõudmiseks vastavalt 137, 143 ja 169 matši.

