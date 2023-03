Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon saab uue peasekretäri

Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni presidendi Tarmo Kärsna sõnul sai uue peasekretäri valimisel määravaks Mihkel Joosingu pikaajaline spordiorganisatsiooni juhtimise ja rahvusvahelise koostöö kogemus. Samuti on Joosing olnud laskesuusatamises tegev nii sportlase kui treenerina ning aidanud koostada laskesuusatamise treenerite koolitusprogramme. "Mihklil on laskesuusatamise ja spordijuhtimise alal väga mitmetahuline kogemus. Selline pagas on väga hea, millega peasekretäri ametis alustada," ütles Kärsna.

Laskesuusatamine on olnud juba noorest east Mihkel Joosingu elu lahutamatu osa. "Sportlase, treeneri ja korraldajana olen näinud ala erinevaid võimalusi ning kitsakohti. Peasekretäri ametikoha pakkumise otsustasin vastu võtta sellepärast, et see on minu jaoks väga südamelähedane ning väljakutsuv," ütles Joosing. "Minu suurimad väljakutsed on leida võimalusi, kuidas ELSF organisatsioonina saaks kõigile osapooltele veel paremaks partneriks ja läbi selle luua lahendusi, et laskesuusatamine oleks Eestis jätkusuutlik, arenev ja tulemuslik talispordiala," lisas Joosing.

Peasekretäri ametist lahkuv Hillar Zahkna jääb alaliiduga tihedalt seotuks. "Hillar jätkab ELSF-i juhatuses ja suunab lähiaastatel fookuse Eestis toimuvate rahvusvaheliste laskesuusatamise võistluste korraldamisele," ütles Kärsna.

2024. aastal toimuvad Otepääl noorte ja juunioride maailmameistrivõistlused, 2025. aastal IBU karikasarja finaaletapid, 2026. aastal maailmakarikaetapp ja 2027. aastal maailmameistrivõistlused. "Märkimata ei saa jätta ka klubi Võru Biathlon, mille üks eestvedajatest on Hillar Zahkna ning kus sirgub mitmeid andekaid sportlaseid," lisas Kärsna.