Eesti laskurliidu tegevjuht: EM õnnestus paremini kui ootasime

Kui suureks väljakutseks EM-i korraldamine oli ja kuidas õnnestus?

"See oli kindlasti väga suur väljakutse. Täna võin öelda, et EM õnnestus paremini kui ootasime. Tehniline delegatsioon ja võistlejad jäid kõik väga rahule. EM-i tegi eriliseks see, et anti välja 2024. aasta Pariisi olümpiamängude pileteid, mis tõi omakorda väga suure vastutuse. Meie korraldatud võistlus pidi maailma tasemele vastama ja ma võin öelda, et see õnnestus. Suur tänu kõikidele, kes kaasa aitasid!

Teiste riikide esindajad ei saanud aru, kuidas on võimalik, et sellist võistlust viis läbi alaliit, kus töötab kaks inimest. Meil oli väga hea tiim ja samuti tegime koostööd nii Soome kui ka Prantsusmaa laskurliiduga. Prantsusmaa kohtunikud said Pariisi olümpiamängudeks esimese tuleproovi. Neile oli see väga heaks kogemuseks.

Missuguse hinnangu annad Eesti koondise esitusele? 40 laskurit käis võistlustules, aga medalit ei võitnud ja olümpiakohta ei saanud.

Meie õhkrelvade tase ongi selline. Samas võin öelda, et meil läks paremini kui eelmisel aastal. Meie naisjuunioride kohad, Sirli Likk 15. ja Marja Kirss 16., on kõrged kohad ja ka meeste võistkondliku õhupüstoli harjutuse kaheksas koht on täitsa arvestatav tulemus. Selline meie tase hetkel on, aga palju eestlasi osales ja võimalik, et viljad tulevad mõne aasta pärast.

Kas lähitulevikus tuleb laskmise tiitlivõistlus taas Eestisse?

Tõsi ta on. Oktoobris toimuvad Kalevi spordihallis noorte võistkondlikud Euroopa meistrivõistlused.