Laak pääses Prantsusmaa karikafinaali, Saar jõudis Bahreini liigas finaali

Soome meeste meistriliigas lõppes põhiturniir ja esikoha sai Karli Alliku koduklubi Sastamala Valepa 71 punktiga. Andrus Raadik ja Savo Volley said 51 punktiga viienda koha. Valepa sai lõppenud nädalal 3:0 (25:20, 25:13, 25:18) võidu Tuto Volley vastu ning 3:2 (30/32 23/25 26/24 25/17 15/13) võidu Kokkola Tiikerite üle. Allikult esimeses mängus üheksa (+3) punkti, teises sekkus ta episoodiliselt ja skoori ei teinud. Andrus Raadik ja Savo Volley teenisid samuti 3:2 (22/25 22/25 25/18 25/15 15/9) võidu Kyky-Betseti üle, Raadik kaasa ei teinud, vahendab Volley.ee.

Ka Soome naiste meistriliigas lõppes põhihooaeg ja Avo Keele juhendatav Arctic Volley pidi viimases kohtumises tunnistama Kuusamo Pölkky 3:1 (21/25 25/17 25/21 25/23) paremust. Tabelis saadi 31 punktiga üheksas koht ja play-off'i ei pääsetud. Hooaeg jätkub väljalangemismängudega, kus Arctic Volley kohtub Jymy Volleyga. Kolme võiduni peetava seeria võitja tagab koha meistriliigas, kaotaja mängib seejärel viimase kõrgliiga koha nimel esiliiga võitjaga.

Küprosel peeti karikavõistluste veerandfinaalide avamängud. Rainer Vassiljevi juhendatav Paphose Pafiakos sai kirja 3:0 (25/20 25/21 25/22) võidu Dheryniase Anagennisise üle. Kristo Kollo tõi Pafiakosele 15 punkti (+7), Aleksander Eerma lisas neli silma (+3). Markus Uuskari aitas Nicosia Apoeli 3:0 (25/13 25/19 25/13) võidule Freanrouse Olympiase üle. Statistika pole saadaval.

Belgias jätkusid play-off'id, kus eestlaste tööandjad kuuluvad ülemisse tugevusgruppi. Märt Tammearu tööandja Roeselare Knack oli 3:0 (25:16, 31:29, 25:19) parem Menenist, vigastusest taastuv Tammearu kaasa ei teinud. Alex Saaremaa tööandja Aalsti Lindemans pidi aga kodus vastu võtma 0:3 (17/25 19/25 20/25) kaotuse Henri Treiali ja Renet Vankeri koduklubilt Maaseiki Greenyardilt. Saaremaa tõi viis punkti (+2), Treial tõi oma klubile samuti viis punkti (+3) ja sidemängija Vanker lisas oma põhitööle ka kolm punkti (+2). Vanker pälvis ka mängu parima tiitli. Kuue parema meeskonna konkurentsis peetava play-off'i tabelit juhib 11 punktiga Roeselare, Maaseik on üheksa punktiga teine ja Aalst pole veel punktiarvet avanud.

Saksamaa meistriliiga mängudes kohtadele 5.-8. sai Albert Hurda tööandja Herrsching viimati kirja 3:1 (13:25, 25:19, 25:23, 25:18) võidu Netzhoppersi üle. Vigastusepausilt naasnud Hurt tõi 13 punkti (+9). Tabelis ollakse 20 punktiga teisel kohal. Prantsusmaa meistriliiga põhiturniiril pidi Ardo Kreegi tööandja Arago de Sete kodus vastu võtma 2:3 (14/25 25/14 25/22 18/25 10/15) kaotuse Narbonne'ilt. Kreek tõi 12 punkti (+7). Tabelis on Sete 40 punktiga seitsmes.

Prantsusmaa naiste meistriliigas pidi Kertu Laagi koduklubi RC Cannes tunnistama Beziersi 3:1 (21/25 25/23 25/13 25/22) paremust, Laak tõi oma naiskonna parimana 23 punkti (16). Tabelis on Cannes 36 silmaga kaheksas. Karolina Kibbermanni tööandja Marcq En Baroeul on 22 punktiga 11. kohal. Lisaks pidas Cannes karikavõistluste poolfinaali, kus saadi 3:2 (25/21 25/23 17/25 20/25 15/13) jagu Venelles' Pays D'Aix naiskonnast. Laak panustas 15 punkti (+2). Finaalis on vastaseks Beziers. Naiste esiliigas jätkas Nette Peidi tööandja Quimper Volley 29 play-off'e, kus saadi 3:0 (25:18, 25:21, 26:24) jagu Istres Volleyst ja tabelis ollakse 15 punktiga teisel kohal.

Poola kõrgliigas sai Timo Tammemaa koduklubi Radomi Enea Czarni 0:3 (16:25, 19:25, 25:27) kaotuse Katowicelt. Tammemaa tõi kolm punkti (+0). Tabelis on Radom 14 punktiga eelviimane. Poola esiliigas sai Renee Teppani tööandja MKS Bedzin kirja 3:0 (25:21, 25:14, 25:18) võidu Glogowi Chobry üle. Teppan sekkus episoodiliselt ja skoori ei teinud. Tabelis on Bedzin 57 punktiga teine. Bahreini kõrgliigas pääses Kevin Saare koduklubi Al-Najma finaali. Poolfinaalis alistati 3:0 (25:18, 25:20, 25:21) Al-Muharraq, Saar tõi 12 punkti (+5).

Itaalia naiste esiliigas algasid samuti play-off'id. Kristiine Miileni koduklubi Olbia Hermaea sai ülemises grupis kirja 1:3 (17-25, 25-22, 16-25, 18-25) kaotuse Romalt. Miilen tõi kolm punkti. Õdede Liis ja Kadi Kullerkannu tööandja Cremona Esperia pidi alumises grupis tunnistama Marsala 3:2 (25-21, 20-25, 15-25, 28-26, 18-16) paremust. Kadi tõi 13 ja Liis kuus punkti. Eliise Hollase tööandja Sant'Elia sai samas grupis kirja 3:2 (24-26, 25-22, 25-23, 19-25, 15-9) võidu Montale vastu, Hollaselt kaks punkti.

Itaalia meeste esiliigas aitas Valentin Kordas Motta di Livenza meeskonna 3:1 (26:24, 23:25, 25:16, 25:20) võidule, tuues 18 punkti (+8). Tabelis jätkab Motta di Livenza 20 punktiga viimasel kohal.

Austrias jätkusid play-off'id. Mihkel Varblane ja Innsbrucki Hypo Tirol said 3:1 (25:18, 24:26, 25:21, 25:13) võidu Holding Grazi üle. Varblane kaasa ei teinud. Stefan Kaibald ja Zadruga Aich/Dob olid 3:0 (25:19, 25:16, 25:22) paremad Waldviertelist. Kaibald samuti seekord ei mänginud.

Rumeenias algasid play-off'id ja eestlastest käis platsil Keith Pupart, kelle tööandja Zalau pidi tunnistama Galati Arcada 3:2 (34/36 25/20 25/22 20/25 15/13) paremust. Pupartilt 11 punkti (+5). Šveitsi naiste meistriliigas alustati mängudega kohtadele 5.-8. Zürichi Volero (abitreener Märt Pajusalu) sai kirja 3:2 (25:20, 22:25, 19:25, 25:23, 15:10) võidu Cheseaux´üle.