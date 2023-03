41-aastane Zlatan Ibrahimovic võib Rootsi koondisesse naasta

Rootsi koondis kuulub EM-valiksarjas F-alagruppi koos Belgia, Austria, Aserbaidžaani ja Eestiga. Märtsis on Rootsil mängud Belgia ja Austriaga, selle nädala kolmapäeval teatab Andersson koosseisu nendeks kohtumisteks. "Eks te siis näete, kas Zlatan on meiega või mitte," vahendab Aftonbladet Anderssoni sõnu podcast'ile "Lundh".

Ibrahimovic lõpetas algselt koondisekarjääri 2016. aastal, kuid naasis 2021. aastal neljaks mänguks. EM-finaalturniirilt jäi ta toona siiski põlvevigastuse tõttu eemale. Mullu mängis Ibrahimovic Rootsi eest ühe mängu.

"Olen varem öelnud, et kui Zlatan on terve ja kiire, siis isegi juhul kui ta pole võimeline algkoosseisus alustama, on selline mängija ja isiksus koondisele hea, ta on näidanud pühendumust ja juhtimist," sõnas Andersson.

Ibrahimovic on koondise eest pidanud 121 kohtumist ja löönud 62 väravat.

Eelmise aasta mai lõpus käis Ibrahimovic põlveoperatsioonil ja naasis AC Milani treeningutele tänavu veebruaris. Seni on ta väljakul käinud kahes matšis ja mänginud ühtekokku 40 minutit.

Eesti koondis võõrustab Rootsit 9. septembril, võõrsil minnakse vastamisi 19. novembril.