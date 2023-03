Räim oli Horvaatias kuues, Ragilo jäi Hollandis napilt esikümnest välja

114-kilomeetrisel kolmandal etapil selgus võitja suurest grupifinišis. Esikoha napsas sloveen Tilen Finkst (Adria Mobil; 2:30.41), edestades itaallast Davide Persicot (Team Colpack Ballan) ja šveitslast Arnaud Tendoni (Tudor Pro Cycling Team U23).

Kolme päeva kokkuvõttes teenis üldvõidu hollandlane Tijmen Graat (Jumbo-Visma Development Team). Teise koha pälvis tšehh Adam Toupalik (Elkov-Kasper; +0.04) ja kolmanda hollandlane Darren van Bekkum (Jumbo-Visma Development Team; +0.08). Räim (+7.12) oli üldarvestuses 96.

Hollandis peetud ühepäevasõidul Dorpenomloop Rucphen (UCI 1.2) pälvisid kaksikvõidu Belgia ratturid Laurenz Rex (Circus – ReUz – Technord) ja Gianluca Pollefliet (Lotto Dstny Development Team). Kolmanda koha sai itaallane Andrea Raccagni Noviero (Soudal – Quick-Step Devo Team).

Eesti ratturitest teenis Frank Aron Ragilo (Development Team DSM) 11., Romet Pajur (Team Lotto – Kern Haus) 17., Markus Pajur (Tartu2024 Cycling Team) 23., Lauri Tamm (Tartu2024 Cycling Team) 35. ja Siim Kiskonen (Tartu2024 Cycling Team; +7.06) 76. koha. Andre Roos (Tartu2024 Cycling Team) seekord tulemust kirja ei saanud. Tartu2024 Cycling Teami esindav lätlane Alekss Krasts sai 28. koha ning leedukas Jomantas Venckus ja soomlane Markus Knaapi finišisse ei jõudnud.

"Väga rahule ei saa jääda, sest olin ainuke oma meeskonnast, kes täna ei kukkunud," ütles Ragilo võistluse järel. "Lõpus üritasin aktiivne olla, kuid tunnen, et distants on veel liiga pikk ja vajab harjumist, et lõpus 100% olla. Lõpus olin ka üksi ja selleks, et karpi jäämist vältida, pidin natuke tuule kätte minema ning sellepärast ei tulnud finiš kõige paremini välja, aga siiski enese jaoks üsna okei päev."

Samuti Hollandis peetud ühepäevasõidul Albert Achterhes Profronde van Drenthe (UCI 1.1) lõpetas Madis Mihkels(Intermarche – Circus – Wanty; +0.32) 22. kohal ja Karl Patrick Lauk (Bingoal WB; +3.09) 74. positsioonil. Soolovõidu pälvis norralane Per Strand Hagenes (Jumbo-Visma). Teise koha sai taanlane Tobias Lund Andresen (Team DSM; +0.08) ja kolmanda koha kanadalane Adam de Vos (Human Powered Health; +0.08).

Hispaanias lõppenud velotuuri Vuelta Extremadura Feminas (UCI 2.2) finaaletapil finišeeris Elina Tasane (WCC Team) 62. kohal, kaotades võistluse võitnud iirlannale Megan Armitagele (Arkea Pro Cycling Team) 19 minuti ja 27 sekundiga. Armitage sõitis eest ära tiimikaaslase Clara Emondiga, kes sai teise koha. Kolmikvõidu kindlustas Arkea Pro Cycling Teamile hollandlanna Maaike Colje (+0.19).

Viimane etapp otsustas suuresti ka mitmepäevasõidu üldarvestuse. Esikohale kerkis Armitage, jättes teiseks Emondi (+0.06) ja kolmandaks Colje (+0.26). Tasane lõpetas kokkuvõttes 56. positsioonil (+26.26).