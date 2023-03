Medvedev pikendas võiduseeria 16-mänguliseks

Medvedev (ATP 6.) alistas kolmandas ringis 6:2, 3:6, 6:1 valgevenelase Ilja Ivaška (ATP 85.). Enne seda mängu oli Medvedev võitnud järjest 18 setti.

Medvedev pahandas mängu ajal ja järel, et väljak on liiga aeglane ja see teeb mängimise keeruliseks. "Ma ei tunne, et oleksin teises setis halvasti mänginud, aga see on keeruline, kui enda meelest lööd pallivahetuse käigus kümme head lööki ja sellest ikka ei piisa," nentis ta.

Kaheksandikfinaalis läheb Medvedev vastamisi mullu Prantsusmaa lahtistel rängalt vigastada saanud ja alles jaanuaris võistlustulle naasnud Alexander Zvereviga (ATP 14.), kes sai 7:5, 1:6, 7:5 jagu soomlasest Emil Ruusuvuorist (ATP 59.).

Zverev ja Medvedev on omavahel mänginud 12 korral ja mõlemal on kirjas kuus võitu. Viimati olid nad vastamisi 2021. aasta ATP aastalõputurniiri finaalis, kus Zverev jäi peale 6:4, 6:4.

"Usun, et sellest tuleb põnev matš," ütles Medvedev. "Minu arvates mängib ta igas mängus üha paremini, see on raske vigastuse järel normaalne. Ta oli üks paremaid mängijaid tuuril, lähedal edetabeli esikohale ja siis tuli see õnnetu vigastus. Aga usun, et ta tuleb tippu tagasi. Loodetavasti järgmise mängu võidan siiski mina."

Mullu kahel slämmiturniiril finaali jõudnud maailma neljas reket, norralane Casper Ruud pole aga tänavu veel õiget hoogu leidnud. Enda üheksast matšist on ta võitnud neli, viimati kaotas ta Indian Wellsi kolmandas ringis 4:6, 6:7 (2) Tšiili mängijale Christian Garinile (ATP 97.).

Kaheksandikfinaalis läheb Garin vastamisi turniiril 23. asetatud hispaanlase Alejandro Davidovich Fokinaga (ATP 28.), kes oli 6:3, 1:6, 6:4 parem 13. paigutusega Karen Hatšanovist (ATP 15.).