Hardi Roosiorg avas hooaja esimesel MM-etapil punktiarve

Etapivõidu võidu teenis Ruben Fernandez, kuid sarja üldliiriks kerkis uute reeglite järgi Jorge Prado. MX2 klassis oli parim Jago Geerts.

MXGP klassi avasõidus tegi enda kohta suurepärase stardi Hardi Roosiorg (Honda), kes avaringi järel oli lausa 13. kohal. Nii ees sõitmiseks Roosiorul kiirust polnud ja mõne ringiga langes ta 19. kohale. Roosiorg võitles kogu sõidu jooksul punktikohal ja kaks ringi enne lõppu oli ta 18. kohal. Siis sai temast mööda aga vahepeal boksis käinud Jeremy Seewer (Šveits, Yahama) ja Roosiorg lõpetas sõidu 19. kohal. Parima stardi tegi Jorge Prado (Hispaania, GasGas), kuid kohe võttis talt liidrikoha ära Ruben Fernandez (Hispaania, Honda). Prado aga kuhugi ei kadunud ja varsti oli liidrikoht taas tema käes. Aina paremasse hoogu läks Maxime Renaux (Prantsusmaa, Yamaha), kes tõusis viiendalt kohalt juba kolmandaks ja ründas teist kohta, kuid kuulsatel lainetel ta kukkus ja langes tahapoole. Eksimusest ei pääsenud ka Fernandez, kes sõidu lõpus käis pikali ja langes viiendale kohale. Prado võttis lõpuks kindla võidu, teiseks tõusis Romain Febvre (Prantsusmaa, Yamaha) ja kolmandaks väga kõva lõpu teinud Renaux.

Teises sõidus Roosiorg nii head starti teha ei suutnud, kuid sellele vaatamata oli ta avaringilt tulles top20 sees. Sõidu esimese poole hoidis eestlane pikalt 18. kohta, kuid sõidu keskel möödus temast hollandlane Lars Van Berkel (Honda). Peagi Van Berkel aga eksis ja Roosiorg tõusis tagasi 18. kohale. Viimastel ringidel lähenes Roosiorg Alessandro Lupinole (Itaalia, BETA), kuid jaksu enam nii palju polnud, et möödasõitu teha ja ta lõpetas sõidu 18. kohal.

Stardivõidu sai enda nimele teises sõidus lätlane Pauls Jonass (Honda), kuid kohe möödus temast Fernandez, kes sõitis seejärel teistel eest ära ning teenis lõpuks väga kindla esikoha. Palju parema stardi tegi sel korral Jeffrey Herlings (Holland, KTM), kes pärast aastast vaheaega tagasi rajal on. Kui avasõidus oli Herlingsil suuri probleeme käte "kinni" minemisega, siis teises sõidus suutis ta lõpuni pingutada ning tasuks väga korralik teine koht. Avasõidus täielikult ebaõnnestunud Seewer lõpetas teise sõidu kolmandana.

Etapi kokkuvõttes teenis Roosiorg viie punktiga 18. koha. Esikoha sai 41 punktiga Ruben Fernandez, teine oli 40 punktiga Jeffrey Herlings ja kolmas 40 punktiga Jorge Prado.

Koos päev varem teenitud kvalifikatsioonisõidu punktidega on sarja üldliider 50 punktiga Prado, teisel kohal on 48 punktiga Fernandez ja kolmas 44 punktiga Febvre. Roosiorg on kokkuvõttes viie punktiga 18. kohal.

MX2 klassi avasõidu stardis oli suur kukkumine ja mitme sõitja jaoks oligi juba sõit lõppenud. Hästi said stardist minema Yamaha tehasemeeskonna sõitja Jago Geerts (Belgia, Yamaha) ja Thibault Benistant (Prantsusmaa, Yamaha). Kohe sõidu alguses hakkas Benistant liidrit kõvasti survestama ja peagi kandis see ka vilja. Geertsil teisel kohal kergemaks ei läinud, sest seljataga hingas kuklasse Kay De Wolf (Holland, Husqvarna). De Wolf nägi kõvasti vaeva, et teisele kohale tõusta ja ta survestas Geertsi mitme ringi vältel. Samal ajal andis see Benistantile võimaluse väikse vahe tegemiseks. Siis aga sõitis Benistant mahajääjaga kokku ning kukkus. Geerts pääses samast kurvist puhtalt läbi, kuid De Wolf sõitis Benistantile otsa ja kukkus samuti. Geerts sai seejärel turvalise vahe sisse, kuid sõidu teises pooles hakkas Benistant liidrit vaikselt kinni püüdma ja viimasele ringile läksid mehed jälle koos. Benistant surus kõvasti ja kahjuks tegi ta sõiduvea ning kukkus ja sellega oli esikoht Geertsi oma. Benistant tuli finišisse teisena ja hea sõidu lõpu teinud Andrea Adamo (Itaalia, KTM) kolmandana.

MX2 klassi teises sõidus tegi parima stardi Kevin Horgmo (Norra, Kawasaki), kuid möödus temast avasõidu võitja Jago Geerts. Belglane hakkas kohe teistega vahet suurendama ning poolel sõidumaal oli selge, et keegi talle tagant ohtlikuks enam ei saa. Geerts kontrolliski sõitu kuni lõpuni ning võttis esikoha. Sama kindlalt oli teine kuni sõidu lõpuni Horgmo. Pikka aega hoidis kolmandat kohta enda käes Rick Elzinga (Holland, Yamaha), kuid sõidu teises pooles möödus temast Adamo, kes sõidu ise kolmandana lõpetas.

Etapi kokkuvõttes teenis 50 punktiga esikoha Geerts, teise koha sai 40 punktiga Adamo ja kolmanda koha 35 punktiga Benistant. Koos eile teenitud kvalifikatsioonisõidu punktidega on maksimaalse 60 punktiga esikohal Geerts, teine on 49 punktiga Adamo ja kolmas 41 punktiga Benistant.