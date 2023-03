Pogacar võitis Pariis-Nice'i velotuuri

24-aastane Pogacar tõusis liidrikohale pärast neljandat etappi ega jätnud midagi juhuse hooleks ka velotuuri lõpetanud kaheksandal etapil (Nice - Nice; 117,2 km).

Pühapäeval tuli ratturitel ületada kõigepealt kolm teise kategooria tõusu ja seejärel kaks esimese kategooria tõusu. Viimasel tõusul vajutas Pogacar käiku juurde ja sõitis konkurentidelt eest ära.

Ta lõpetas ajaga 2:51.02, edestades 33 sekundiga taanlast Jonas Vingegaardi (Jumbo-Visma), prantslast David Gaudut (Groupama - FDJ), britt Simon Yatesi (Jayco AlUla) ja ameeriklast Matteo Jorgensoni (Movistar).

"Ma olen alati unistanud Pariis-Nice'i velotuuri võidust. Imeline, et ma seda tegin," kommenteeris Pogacar. "Öeldakse, et parim kaitse on rünnak. Ma tunnen neid teid. Olen siin palju treeninud. Teadsin täpselt, palju mul viimasel tõusul jõudu jagub ja palju võin energiat kulutada."

Velotuuri kokkuvõttes edestas Pogacar 53 sekundiga Gaudut ning minuti ja 39 sekundiga Vingegaardi. Neljas oli Yates (+2.14), viies šveitslane Gino Mäder (Bahrain - Victorious, +2.56) ja kuues ameeriklane Neilson Powless (EF Education-EasyPost; +3.17).