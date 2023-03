Laskesuusa juunioride MM lõppes norralaste kolmikvõiduga

Kuldmedali sai kaela Martin Nevland (1+0+0+1), hõbeda võitis Einar Hedegart (0+1+1+1; +29,0) ja pronksi pälvis Trym Silsand Gerhardsen (0+0+1+0; +35,1). Laupäeval Uus-Meremaale ajaloolise kuldmedali toonud Campbell Wright ületas finišijoone kuuendana (0+3+1+4; +1.27,1). Tuudor Palm jättis kolm märki üles ja sai 33. koha (1+0+1+1; +4.46,0) ning Joosep Perv lõpetas kahe möödalasuga 35. kohal (1+0+1+0; +5.32,6).

Congratulations to the Top 3 of the Junior Men Pursuit - the final competition in Shchuchinsk! Martin Nevland Einar Hedegart Trym Gerhardsen

Naisjuunioride 10 km jälitussõidu võitis sakslanna Selina Grotian (2+0+1+1), kes teenis oma neljanda MM-kulla. Teiseks tuli prantslanna Jeanne Richard (0+0+1+2; +1.13,1) ja kolmandaks norralanna Tuva Aas Straete (0+0+0+1; +1.22,7).

Congratulations to the Top 3 of the Junior Women Pursuit! Quite the medal haul, Selina and Jeanne

Selina Grotian
Jeanne Richard
Tuva Aas Straete



#YJWCH2023